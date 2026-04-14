6 loại đồ uống giúp tăng cường hệ miễn dịch mùa nắng nóng 14/04/2026 14:42

(PLO)- Giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, lựa chọn đúng đồ uống mỗi ngày không chỉ giúp giải nhiệt mà còn là cách đơn giản để tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bệnh tật.

Theo Eat This, Not That, hệ miễn dịch là "lá chắn" tự nhiên của cơ thể, bao gồm mạng lưới tế bào, mô và cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ trước vi khuẩn, virus, nấm và nhiều tác nhân gây hại khác. Cơ chế này không chỉ tạo hàng rào ngăn mầm bệnh xâm nhập mà còn kích hoạt hệ thống phòng vệ phức tạp để chống lại tác nhân gây bệnh khi chúng vượt qua lớp bảo vệ ban đầu.

Để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh trong mùa nắng nóng, bên cạnh chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng, việc lựa chọn những loại đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là 6 thức uống được đánh giá cao trong việc hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Nước lọc

Nước là nền tảng của mọi hoạt động sống khi chiếm khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể. Việc uống đủ nước mỗi ngày là bước cơ bản nhưng vô cùng quan trọng để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Khi cơ thể thiếu nước, các hàng rào bảo vệ tự nhiên như màng nhầy ở mũi, miệng và cổ họng sẽ suy giảm chức năng, tạo điều kiện để vi khuẩn và virus dễ dàng xâm nhập hơn. Ngoài ra, nước còn hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và là thành phần thiết yếu của dịch bạch huyết, môi trường vận chuyển các tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng.

Một nguyên tắc phổ biến là uống lượng nước tương đương khoảng một nửa trọng lượng cơ thể tính theo ounce. Ví dụ, người nặng 68kg có thể hướng đến khoảng 2,2 lít nước mỗi ngày.

Trà xanh

Trà xanh từ lâu được xem là một trong những thức uống có lợi hàng đầu cho sức khỏe nhờ hàm lượng cao polyphenol và flavonoid chống oxy hóa.

Các hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời góp phần kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể. Nhờ đó, trà xanh hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động ổn định hơn, đồng thời còn mang lại lợi ích cho tim mạch và sức khỏe chuyển hóa.

Một ưu điểm khác là trà xanh gần như không chứa calo, phù hợp để sử dụng hàng ngày trong thời tiết nắng nóng.

Kefir

Kefir là thức uống lên men từ sữa, có kết cấu và hương vị tương tự sữa chua uống. Loại đồ uống này nổi bật nhờ chứa nhiều lợi khuẩn, đặc biệt là Lactobacillus kefiri, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Sức khỏe đường ruột có mối liên hệ mật thiết với hệ miễn dịch, bởi phần lớn tế bào miễn dịch của cơ thể nằm tại đây. Việc bổ sung kefir thường xuyên có thể hỗ trợ chống viêm, tăng khả năng kháng khuẩn và thúc đẩy quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Trà chanh gừng

Trà chanh gừng là lựa chọn lý tưởng để giải nhiệt đồng thời hỗ trợ tăng đề kháng trong mùa nắng nóng. Sự kết hợp giữa gừng tươi và nước cốt chanh mang lại lượng lớn vitamin C cùng nhiều hợp chất sinh học có lợi.

Vitamin C giúp bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa và hỗ trợ giảm phản ứng viêm, trong khi gừng chứa hàng loạt hoạt chất có khả năng chống viêm, giảm buồn nôn và hỗ trợ chuyển hóa mỡ máu.

Đây cũng là loại thức uống dễ pha, phù hợp để dùng nóng hoặc thêm đá tùy khẩu vị.

Nước cam hoặc nước bưởi nguyên chất 100%

Các loại nước ép từ trái cây họ cam quýt luôn nằm trong nhóm thức uống hỗ trợ miễn dịch hiệu quả nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào.

Vitamin C và folate trong nước cam, nước bưởi giúp duy trì tính toàn vẹn của hàng rào miễn dịch, đồng thời hỗ trợ hoạt động của các tế bào miễn dịch quan trọng như tế bào T và tế bào tiêu diệt tự nhiên.

Chỉ với một khẩu phần, nước ép cam hoặc bưởi nguyên chất có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C mỗi ngày, đồng thời bổ sung thêm vitamin A và folate có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua là lựa chọn ít được chú ý nhưng rất giàu giá trị dinh dưỡng cho hệ miễn dịch. Cà chua chứa nhiều vitamin C và lycopene, chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Một ly khoảng 240ml chỉ chứa khoảng 50 calo, gần như không bổ sung đường và có thể đáp ứng gần đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày. Để tốt hơn cho sức khỏe tim mạch, nên ưu tiên các sản phẩm ít natri hoặc không thêm muối.