Ăn 2 quả táo mỗi ngày, chuyện gì xảy ra với sức khỏe? 12/04/2026 07:46

(PLO)- Mỗi ngày ăn 2 quả táo là cách đơn giản giúp giảm cholesterol "xấu", tốt cho tim mạch và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Podcast: Ăn 2 quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol một cách tự nhiên

Theo Times Now, chỉ với một thay đổi nhỏ trong chế độ ăn hằng ngày, bạn có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn hai quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol "xấu"), cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim một cách tự nhiên.

Táo vốn giàu chất xơ hòa tan pectin, polyphenol và các chất chống oxy hóa, những thành phần có khả năng giảm hấp thu chất béo, hỗ trợ chuyển hóa cholesterol và bảo vệ thành mạch. Các chuyên gia cho rằng khi kết hợp với vận động đều đặn và lối sống lành mạnh, thói quen này có thể góp phần giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch khác.

Nghiên cứu nói gì về tác dụng của táo?

Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên do các nhà khoa học từ Anh và Ý thực hiện trên 40 người trưởng thành có cholesterol tăng nhẹ đã cho kết quả đáng chú ý: sau 8 tuần ăn 2 quả táo mỗi ngày, người tham gia ghi nhận:

Giảm rõ rệt cholesterol toàn phần và LDL

Cải thiện độ đàn hồi của mạch máu

Các chỉ số sức khỏe tim mạch tổng thể tích cực hơn

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu còn quan sát thấy mạch máu của nhóm ăn táo có khả năng giãn nở tốt hơn, hiệu quả tương tự những thực phẩm giàu polyphenol như trà xanh hoặc một số loại quả mọng.

Tại sao táo lại tốt cho việc giảm cholesterol?

Táo chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tim mạch theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

Pectin hoặc chất xơ hòa tan

Táo chứa hàm lượng pectin cao, đặc biệt là ở vỏ và lõi. Chất xơ hòa tan này giúp giảm cholesterol LDL, cải thiện tiêu hóa và giảm hấp thu chất béo vào máu.

Polyphenol và chất chống oxy hóa

Táo rất giàu polyphenol và flavonoid như procyanidin, giúp giảm stress oxy hóa, cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch tổng thể.

Các chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch

Thường xuyên ăn táo cũng có thể giúp giảm viêm, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài. Vì chứa nhiều chất xơ, ăn táo cũng có thể giúp giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Táo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho tim mạch như pectin và chất xơ.

Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng việc kiểm soát cholesterol không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá phức tạp. Bổ sung 2 quả táo vào khẩu phần mỗi ngày là một bước đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ tim mạch lâu dài.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng táo không thể thay thế thuốc statin ở những người đã được bác sĩ chỉ định điều trị, mà nên được xem là một phần của chế độ ăn lành mạnh giúp hỗ trợ giảm LDL tự nhiên.

Các phương pháp tự nhiên khác để giảm cholesterol

Mặc dù táo có thể giúp ích, nhưng chúng phát huy tác dụng tốt nhất khi là một phần của lối sống lành mạnh. Để kiểm soát cholesterol hiệu quả:

Hãy ăn nhiều trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

Bao gồm chất béo lành mạnh như dầu ô liu và các loại hạt

Hãy duy trì hoạt động thể chất và tập thể dục mỗi ngày.

Giới hạn thực phẩm chế biến sẵn và nhiều chất béo

Tránh hút thuốc và giảm lượng rượu tiêu thụ.

Khi nào bạn nên kiểm tra mức cholesterol?

Mức cholesterol toàn phần khỏe mạnh thường là 5 mmol/L hoặc thấp hơn. Xét nghiệm thường xuyên là cách duy nhất để biết mức cholesterol của bạn. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được hướng dẫn.

Một câu nói quen thuộc "mỗi ngày một quả táo giúp tránh xa bác sĩ" có lẽ còn đúng hơn chúng ta vẫn nghĩ. Và theo nghiên cứu mới, hai quả táo mỗi ngày thậm chí còn có thể trở thành "lá chắn tự nhiên" cho trái tim của bạn.