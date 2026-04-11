6 thói quen thường ngày có thể làm teo não của bạn 11/04/2026 10:11

(PLO)- Nhiều thói quen bạn lặp lại mỗi ngày tưởng vô hại như thiếu ngủ, lướt điện thoại hay ít vận động lại có thể âm thầm đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm não bộ suy giảm sớm.

Podcast: 6 thói quen thường ngày có thể làm teo não của bạn

Theo Times Now, não bộ không phải là một cấu trúc "cố định", mà luôn thay đổi theo trải nghiệm, lối sống và những thói quen diễn ra mỗi ngày. Điều đáng lo là nhiều hành vi tưởng như vô hại lại có thể âm thầm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe não bộ theo thời gian.

Từ việc ngủ không đủ giấc, dùng thiết bị điện tử quá lâu, ít vận động cho đến hạn chế giao tiếp xã hội, tất cả đều có thể làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và khiến tốc độ xử lý thông tin chậm đi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những thói quen sống thiếu lành mạnh có thể thúc đẩy quá trình lão hóa não sớm, thậm chí làm giảm thể tích ở các vùng quan trọng liên quan đến trí nhớ, học tập và cảm xúc. Tin vui là não bộ có khả năng thích nghi rất mạnh mẽ, vì vậy việc nhận diện sớm các thói quen xấu chính là bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe tinh thần lâu dài.

Thiếu ngủ kéo dài

Ngủ không đủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ.

Trong giai đoạn ngủ sâu, não thực hiện quá trình "dọn dẹp", loại bỏ các chất thải chuyển hóa và củng cố thông tin đã tiếp nhận trong ngày. Khi giấc ngủ thường xuyên bị rút ngắn, cơ chế này bị gián đoạn, lâu dài có thể làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức và đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

Nếu bạn thường xuyên ngủ dưới 6-7 giờ mỗi đêm, não bộ có thể đang chịu những tổn thương âm thầm mà khó nhận ra ngay.

Thiếu ngủ kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn âm thầm làm suy giảm trí nhớ và đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

Liên tục làm nhiều việc cùng lúc

Nhiều người nghĩ rằng đa nhiệm là dấu hiệu của hiệu suất cao, nhưng thực tế não bộ không được thiết kế để chuyển đổi nhiệm vụ liên tục.

Việc liên tục chuyển qua lại giữa email, tin nhắn, mạng xã hội và công việc khiến vùng não phụ trách tập trung và ra quyết định bị quá tải. Về lâu dài, thói quen này làm giảm khả năng tập trung sâu, suy giảm hiệu quả tư duy và khiến việc xử lý các vấn đề phức tạp trở nên khó khăn hơn.

Não bộ hoạt động tốt nhất khi được duy trì trong trạng thái tập trung bền vững, thay vì liên tục bị kéo đi bởi những yếu tố gây xao nhãng.

Dành quá nhiều thời gian trước màn hình

Lướt điện thoại quá nhiều, đặc biệt là mạng xã hội, có thể tạo ra những tác động không nhỏ đến não bộ.

Dòng thông báo liên tục cùng cảm giác thỏa mãn tức thời từ dopamine khiến não dần quen với việc tìm kiếm kích thích nhanh. Điều này có thể làm giảm khả năng tập trung lâu dài, khiến bạn dễ mất kiên nhẫn và khó cảm thấy hài lòng với những trải nghiệm trong đời sống thực.

Vì vậy, việc cho não những khoảng nghỉ khỏi màn hình là rất cần thiết để tái tạo năng lượng và duy trì sự minh mẫn.

Lối sống ít vận động

Não bộ cũng cần được "tập thể dục" giống như cơ thể.

Hoạt động thể chất đều đặn giúp tăng lưu lượng máu lên não, hỗ trợ hình thành tế bào thần kinh mới và cải thiện những vùng liên quan đến trí nhớ, học tập. Ngược lại, ngồi quá lâu và ít vận động có thể khiến chức năng não suy giảm theo thời gian.

Chỉ cần đi bộ, vươn vai, giãn cơ hoặc vận động nhẹ mỗi ngày cũng đã mang lại lợi ích rõ rệt cho não bộ.

Ăn uống thiếu lành mạnh

Những gì bạn ăn mỗi ngày ảnh hưởng trực tiếp đến cách não bộ hoạt động.

Chế độ ăn nhiều đường, thực phẩm siêu chế biến và chất béo xấu có thể thúc đẩy phản ứng viêm, làm suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Theo thời gian, điều này còn khiến tốc độ xử lý thông tin chậm lại và giảm sự minh mẫn.

Ngược lại, rau xanh, cá béo, các loại hạt và trái cây là những thực phẩm có lợi, giúp bảo vệ tế bào não và duy trì sự tỉnh táo lâu dài.

Tự cô lập khỏi các mối quan hệ xã hội

Kết nối xã hội không chỉ tốt cho cảm xúc mà còn là "bài tập" quan trọng cho não bộ.

Những cuộc trò chuyện, chia sẻ và tương tác với người khác giúp kích hoạt nhiều mạng lưới thần kinh, giữ cho não luôn linh hoạt. Ngược lại, việc cô lập kéo dài có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

Ngay cả với người hướng nội, việc duy trì những mối quan hệ có ý nghĩa vẫn rất cần thiết để nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và giữ cho não bộ khỏe mạnh.