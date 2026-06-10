Vì sao một số người tăng cân nhanh hơn những người khác dù ăn cùng một loại thực phẩm? 10/06/2026 09:20

(PLO)- Không phải ai ăn cùng một lượng thức ăn cũng tăng cân như nhau. Cơ địa, tốc độ trao đổi chất và nhiều yếu tố bên trong cơ thể có thể quyết định bạn tăng hay giữ cân.

Theo NDTV, không phải ai ăn giống nhau cũng sẽ tăng cân giống nhau. Ngoài lượng calo nạp vào, cơ thể mỗi người còn khác biệt về tốc độ trao đổi chất, hormone, di truyền và thói quen sinh hoạt.

Tăng cân không chỉ là chuyện ăn nhiều hay ít. Cách cơ thể đốt cháy, lưu trữ và sử dụng năng lượng mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa người dễ tăng cân và người khó béo.

Những người vận động nhiều trong các hoạt động hằng ngày thường đốt cháy nhiều năng lượng hơn. Trong khi đó, người có tốc độ trao đổi chất thấp hoặc ít vận động sẽ dễ tích trữ mỡ hơn.

Các hormone như leptin, ghrelin và insulin cũng ảnh hưởng đến cảm giác đói, no và khả năng lưu trữ chất béo. Bên cạnh đó, yếu tố di truyền có thể khiến một số người dễ tăng cân hơn dù có chế độ ăn tương tự người khác.

Chất lượng thực phẩm cũng đóng vai trò quan trọng. Thực phẩm giàu protein và chất xơ thường giúp no lâu hơn, trong khi đồ ăn chế biến sẵn và đồ uống có đường dễ dẫn đến dư thừa năng lượng.

Ngoài ra, giấc ngủ kém, căng thẳng kéo dài, hệ vi sinh đường ruột và những thói quen như ăn vặt hoặc ngồi nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến cân nặng.

Nói cách khác, tăng cân không chỉ phụ thuộc vào việc ăn bao nhiêu mà còn liên quan đến cách cơ thể mỗi người xử lý và sử dụng năng lượng.