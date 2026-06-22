Những thực phẩm có thể làm tăng viêm, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày 22/06/2026 10:09

(PLO)- Không chỉ đồ ngọt hay đồ chiên rán, nhiều thực phẩm bạn ăn mỗi ngày cũng có thể góp phần làm gia tăng viêm trong cơ thể mà ít ai để ý.

Theo NDTV, viêm là phản ứng tự nhiên giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và chữa lành tổn thương. Tuy nhiên, khi tình trạng viêm kéo dài ở mức độ thấp trong thời gian dài, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường loại 2, viêm khớp và rối loạn chuyển hóa có thể gia tăng. Một số thực phẩm quen thuộc dưới đây, nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc quá mức, có thể góp phần thúc đẩy quá trình này.

Đồ uống có đường và bánh kẹo ngọt

Nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực, bánh kẹo và các món tráng miệng chứa nhiều đường bổ sung có thể làm tăng đường huyết nhanh, kích thích phản ứng viêm và góp phần gây tăng cân nếu sử dụng thường xuyên.

Lạm dụng nước ngọt có thể góp phần làm tăng viêm trong cơ thể. Ảnh: Getty

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, giăm bông và các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và hợp chất nitrit. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm gia tăng các dấu hiệu viêm trong cơ thể và tăng nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Thực phẩm chiên rán

Khoai tây chiên, gà rán và các món chiên ngập dầu thường chứa nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo bị biến đổi do chiên ở nhiệt độ cao. Ăn quá nhiều có thể làm tăng phản ứng viêm và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tim mạch.

Tinh bột tinh chế

Bánh mì trắng, bánh ngọt, mì làm từ bột tinh chế và nhiều loại đồ ăn đóng gói có chỉ số đường huyết cao. Chúng được tiêu hóa nhanh, khiến đường huyết tăng đột ngột và có thể góp phần thúc đẩy tình trạng viêm nếu tiêu thụ thường xuyên.

Đồ ăn vặt chế biến sẵn

Khoai tây chiên, bánh quy, snack và các thực phẩm đóng gói thường chứa nhiều muối, đường, chất phụ gia và chất béo không lành mạnh. Đây đều là những yếu tố có thể làm gia tăng tình trạng viêm khi sử dụng với tần suất cao.

Rượu bia

Uống nhiều rượu bia có thể làm tổn thương gan, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và gây viêm ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Việc hạn chế đồ uống có cồn là một trong những cách giúp giảm nguy cơ viêm mạn tính.

Thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa

Một số loại bánh nướng công nghiệp, bơ thực vật dạng cứng và thực phẩm chế biến sẵn có thể chứa chất béo chuyển hóa. Loại chất béo này đã được chứng minh có liên quan đến tình trạng viêm, làm tăng cholesterol "xấu" (LDL), giảm cholesterol "tốt" (HDL) và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.