5 loại thực phẩm có thể gây hại cho đường ruột khi ăn lúc bụng đói 12/06/2026 18:57

(PLO)- Từ trái cây họ cam quýt đến trà xanh là những thực phẩm lựa chọn bữa sáng phổ biến này có thể gây hại cho niêm mạc dạ dày của bạn.

Lựa chọn thực phẩm hằng ngày ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Tất cả những gì chúng ta tiêu thụ từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đến các bữa ăn nhẹ đều cấu thành nên cơ thể. Mặc dù mỗi bữa ăn đều quan trọng, nhưng bữa ăn đầu tiên trong ngày sẽ quyết định năng lượng của cả ngày.

Bạn nên tuyệt đối tránh uống trà và cà phê khi bụng đói. Chúng có thể gây ra tình trạng ợ chua, đầy hơi và kích ứng niêm mạc dạ dày. Ảnh: AI.



Theo chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh bạn nên tránh ăn dứa, cam hoặc các loại trái cây họ cam quýt khi bụng đói. Nhóm trái cây này có tính axit cao nên dễ gây ra chứng ợ nóng. Dưới đây là một số loại thực phẩm nên tuyệt đối tránh khi bụng đói.

Trà xanh

Dù trà xanh là chất chống oxy hóa mạnh hỗ trợ giảm cân, bạn không nên uống khi bụng đói. Trà xanh chứa caffeine và tannin, có thể dẫn đến chứng ợ chua, buồn nôn và khó chịu dạ dày.

Trà và cà phê

Bạn nên tuyệt đối tránh uống trà và cà phê khi bụng đói. Chúng có thể gây ra tình trạng ợ chua, đầy hơi và kích ứng niêm mạc dạ dày.

Đồ ăn cay

Chúng ta nên tránh ăn các món cay chứa ớt xanh hoặc ớt đỏ khi bụng đói. Thực phẩm cay nóng dễ kích ứng niêm mạc dạ dày và gây cảm giác nóng rát khó chịu.

Nước ép trái cây

Uống nước ép trái cây khi đói có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Nguyên nhân là do nước ép đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ so với trái cây nguyên quả.

Nên ăn gì khi bụng đói?

Dưới đây là một số loại thực phẩm lành mạnh bạn có thể lựa chọn để tiêu thụ khi bụng đói:

Nước thì là ấm: Nước thì là ấm giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Thức uống này nhẹ nhàng đánh thức hệ tiêu hóa sau nhiều giờ nhịn ăn qua đêm.

Trái cây tươi và các loại hạt hỗn hợp: Những thực phẩm này cung cấp chất xơ tự nhiên, nước, chất béo lành mạnh và năng lượng bền vững mà không gây cảm giác nặng bụng.

Nước ép rau củ tươi: Thức uống này giúp cấp nước, cung cấp chất chống oxy hóa và nuôi dưỡng làn da, hệ tiêu hóa vào buổi sáng. Bạn có thể uống nước ép bầu, nước ép dưa chuột, nước ép củ dền cà rốt hoặc nước ép dưa chuột rau mùi.

Các loại hạt đã ngâm: Hạnh nhân và quả óc chó ngâm nước sẽ dễ tiêu hóa hơn. Chúng cung cấp chất béo lành mạnh, khoáng chất và nguồn năng lượng bền vững cho cả ngày.

Thực phẩm giàu protein: Việc thêm giá đỗ, sữa chua hoặc bánh ngô xanh vào bữa sáng giúp cân bằng lượng đường trong máu. Thói quen này tạo cảm giác no lâu và giảm thèm ăn hiệu quả.