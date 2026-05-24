Vì sao ăn thực phẩm này có thể gây hại cho tim mạch? 24/05/2026 10:12

Một báo cáo mới đây trên tạp chí y khoa European Heart Journal chỉ ra rằng, việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Đáng quan ngại hơn, những thực phẩm này không còn là món ăn vặt thỉnh thoảng mới dùng, mà đã trở thành một phần trong bữa ăn hàng ngày của nhiều người.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Internal Medicine cũng tìm thấy mối liên hệ giữa các thực phẩm này với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn.

Những người tham gia nghiên cứu có chế độ ăn chứa 22% thực phẩm siêu chế biến có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao hơn rõ rệt so với những người chỉ tiêu thụ ở mức 11%. Theo các chuyên gia, chúng cũng làm tăng nguy cơ béo phì do chứa hàm lượng calo, đường và chất béo không lành mạnh ở mức cao.

Việc tiêu thụ lượng lớn các thực phẩm này sẽ gây tăng cân, cao huyết áp và biến đổi các chỉ số cơ thể, dẫn đến bệnh tim theo thời gian. Tại nhiều quốc gia, hơn một nửa khẩu phần ăn hàng ngày của người dân là thực phẩm siêu chế biến.

Một chế độ ăn dựa trên thực phẩm tự nhiên, nguyên bản sẽ tốt hơn nhiều cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, giá thành rẻ, lịch trình bận rộn và các chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ đã thôi thúc mọi người mua thực phẩm siêu chế biến. Các lựa chọn tươi ngon như trái cây, rau củ và bữa ăn tự nấu thường bị bỏ qua vì tốn nhiều thời gian và chi phí hơn.

Thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều đường bổ sung, chất béo xấu và ngũ cốc tinh chế, nhưng lại thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu. Theo British Heart Foundation, ăn các thực phẩm này thường xuyên sẽ dẫn đến béo phì, bệnh tim và tiểu đường.