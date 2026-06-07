5 loại đồ uống nên tránh để giảm cholesterol 07/06/2026 20:07

(PLO)- Nhiều loại đồ uống quen thuộc hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể âm thầm làm tăng cholesterol 'xấu', đẩy cao nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo Verywell Health, cholesterol cao không chỉ đến từ thực phẩm nhiều chất béo mà còn có thể bắt nguồn từ những loại đồ uống quen thuộc hằng ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, việc thường xuyên sử dụng đồ uống chứa nhiều đường, chất béo bão hòa hoặc rượu bia có thể làm gia tăng cholesterol 'xấu', từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đồ uống có đường, các sản phẩm từ sữa nguyên kem và rượu là một số loại đồ uống bạn nên tránh để duy trì mức cholesterol khỏe mạnh. Ảnh: Getty

1. Đồ uống có đường

Nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực và nhiều loại đồ uống chế biến sẵn chứa lượng lớn đường bổ sung như sucrose hoặc siro ngô giàu fructose. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên các loại đồ uống này có liên quan đến tình trạng tăng cholesterol LDL (cholesterol 'xấu') và giảm cholesterol HDL (cholesterol 'tốt').

Đường bổ sung không chỉ kích thích cơ thể sản xuất nhiều cholesterol hơn mà còn cản trở quá trình chuyển hóa và đào thải cholesterol, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch theo thời gian.

2. Sữa nguyên kem

Sữa nguyên kem chứa hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao hơn đáng kể so với các loại sữa ít béo hoặc tách béo. Việc sử dụng thường xuyên có thể khiến lượng cholesterol trong máu tăng lên, đặc biệt ở những người đã có nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Các chuyên gia thường khuyến nghị người có cholesterol cao nên ưu tiên sữa tách béo hoặc sữa ít béo để giảm lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.

3. Cà phê pha cùng kem béo và siro

Một tách cà phê sẽ không gây hại cho sức khỏe tim mạch, nhưng việc bổ sung kem béo, sữa nguyên kem hoặc các loại siro tạo ngọt có thể làm thay đổi hoàn toàn giá trị dinh dưỡng của thức uống này.

Kem pha cà phê thường chứa nhiều chất béo bão hòa và đường bổ sung, những yếu tố có thể làm tăng cholesterol xấu. Ngoài ra, một số hợp chất tự nhiên trong cà phê cũng được cho là có khả năng làm tăng LDL nếu tiêu thụ quá mức.

4. Đồ uống chứa dầu dừa hoặc dầu cọ

Dầu dừa và dầu cọ là những nguồn chất béo bão hòa phổ biến, thường xuất hiện trong các loại đồ uống chế biến sẵn như sô cô la nóng, cà phê hòa tan, sữa dừa đóng hộp hoặc một số thức uống thể thao.

Mặc dù vẫn còn những tranh luận về lợi ích sức khỏe của các loại dầu này, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên tiêu thụ thường xuyên nếu đang cần kiểm soát cholesterol hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

5. Rượu bia

Uống quá nhiều rượu bia không chỉ gây tổn thương gan mà còn làm tăng cholesterol và triglyceride trong máu. Đây là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến xơ vữa động mạch, đột quỵ và bệnh tim.

Các chuyên gia khuyến nghị nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày và nữ giới không quá một đơn vị cồn mỗi ngày để hạn chế những tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.