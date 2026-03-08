Thức uống buổi sáng tốt nhất cho người có cholesterol cao 08/03/2026 11:24

(PLO)- Chỉ với một ly nước ép lựu vào buổi sáng, bạn có thể bổ sung nguồn chất chống oxy hóa dồi dào giúp giảm cholesterol 'xấu', hỗ trợ tim mạch và tạo khởi đầu lành mạnh cho cả ngày.

Theo Times Now, các nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có thể là một trong những thức uống buổi sáng có lợi nhất cho người đang gặp tình trạng cholesterol cao. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, loại nước ép này giúp giảm cholesterol LDL ("xấu"), hạn chế quá trình oxy hóa trong máu và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách tự nhiên.

Việc sử dụng thường xuyên còn có thể góp phần cải thiện huyết áp và tăng cường tuần hoàn máu, trở thành một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả để bổ sung vào lối sống kiểm soát cholesterol.

Theo các chuyên gia, hơn 40% người có mức cholesterol LDL cao không hề biết mình đang gặp vấn đề này. Ngay cả khi đã phát hiện, nhiều người vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bao gồm đau tim và đột quỵ. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, nước ép lựu được xem là một giải pháp tự nhiên giúp hỗ trợ giảm cholesterol LDL hiệu quả.

Vì sao nên chọn nước ép lựu?

Nước ép lựu chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, những hợp chất tạo nên màu đỏ đặc trưng của loại quả này. Các chất chống oxy hóa này có khả năng bảo vệ cholesterol LDL khỏi quá trình oxy hóa, một bước quan trọng dẫn đến sự hình thành mảng bám trong động mạch.

Bên cạnh đó, nước ép lựu còn giúp giảm triglyceride, một dạng chất béo trong máu, đồng thời hỗ trợ tăng cholesterol HDL ("tốt"). Một số nghiên cứu cho thấy những người uống khoảng một cốc nước ép lựu mỗi ngày trong hai tuần có thể ghi nhận sự giảm đáng kể mức cholesterol LDL.

Ngoài tác động đến cholesterol, nước ép lựu cũng được ghi nhận có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp ở những người bị tăng huyết áp mạn tính. Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý rằng nước ép lựu không thể thay thế thuốc điều trị mà nên được xem là một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Cách bổ sung nước ép lựu vào chế độ ăn uống

Để tận dụng tối đa lợi ích của nước ép lựu, bạn có thể áp dụng một số nguyên tắc đơn giản sau:

- Ưu tiên lựa chọn nước ép lựu nguyên chất 100%.

- Tránh các loại nước ép pha trộn hoặc có thêm đường.

- Không nên uống quá nhiều, chỉ khoảng nửa cốc đến một cốc mỗi ngày.

- Có thể kết hợp nước ép lựu vào sinh tố cùng các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau bina hoặc hạt lanh.

- Duy trì chế độ ăn tốt cho tim mạch, giàu chất xơ và axit béo omega-3.

- Tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày.

- Uống vào buổi sáng giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa tốt hơn và tạo khởi đầu năng lượng cho ngày mới.

Những lợi ích khác của nước ép lựu

Ngoài việc hỗ trợ giảm cholesterol LDL, nước ép lựu còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe tim mạch, bao gồm:

- Hỗ trợ điều hòa huyết áp

- Cải thiện lưu thông máu

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

- Tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể

Nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, nước ép lựu được xem là một trong những thức uống buổi sáng có lợi cho hệ tim mạch.

Vì sao cholesterol LDL nguy hiểm?

Cholesterol LDL khi tích tụ lâu ngày có thể bám vào thành động mạch và hình thành các mảng xơ vữa. Theo thời gian, những mảng bám này làm hẹp lòng mạch, cản trở dòng máu lưu thông và làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ cũng như nhiều bệnh tim mạch khác.

Vì vậy, việc kiểm soát cholesterol LDL thông qua chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn và quản lý căng thẳng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.