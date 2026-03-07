Uống ly bia lạnh, chuyện gì xảy ra? 07/03/2026 08:13

(PLO)-Thưởng thức một ly bia lạnh từ lâu đã trở thành nét văn hóa giao tiếp và thư giãn phổ biến tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, đằng sau những giây phút giải trí đó là những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với hệ thống tim mạch, đặc biệt khi thói quen này trở nên thường xuyên và quá mức.

Gánh nặng từ hàm lượng calo cao

Một trong những thách thức lớn nhất đối với người uống bia chính là hàm lượng calo ẩn giấu. Trung bình một ly bia chứa khoảng 150 - 200 calo, tùy thuộc vào loại bia.

Do được lên men từ ngũ cốc và đường, lượng calo này tích tụ rất nhanh nếu người dùng tiêu thụ nhiều ly cùng lúc.

Đáng quan ngại hơn, chất cồn trong bia làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể, thúc đẩy sự tích tụ mỡ thừa thay vì đốt cháy năng lượng.

Việc tăng cân không kiểm soát do uống bia thường xuyên sẽ gây áp lực trực tiếp lên tim và mạch máu.

Mối liên hệ giữa béo phì và các vấn đề cơ xương khớp

Tình trạng thừa cân do lạm dụng bia dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp cho sức khỏe, điển hình là chứng chuột rút bắp chân.

Trọng lượng cơ thể quá lớn tạo ra áp lực nặng nề lên các khối cơ, đồng thời làm suy giảm lưu thông máu do cơ thể phải dồn quá nhiều năng lượng để nâng đỡ sức nặng dư thừa.

Bên cạnh đó, những người thừa cân thường có chế độ ăn uống không cân bằng, dẫn đến thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu như Magie – một khoáng chất quan trọng để ngăn ngừa co thắt cơ.

Sự kết hợp giữa việc ít vận động và thiếu hụt dinh dưỡng ở người béo phì khiến các nhóm cơ không được rèn luyện, làm tăng nguy cơ gặp phải các cơn đau cơ và chuột rút nghiêm trọng.