Những sai lầm nhiều người mắc phải khi áp dụng chế độ ăn giàu protein 28/02/2026 16:31

(PLO)- Chế độ ăn giàu protein chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được xây dựng khoa học và cân đối. Không phải cứ tăng protein là tốt, mà quan trọng là đáp ứng đúng nhu cầu cơ thể và duy trì sự cân bằng dinh dưỡng bền vững.

Podcast:

Podcast: Những sai lầm mọi người thường mắc phải khi áp dụng chế độ ăn giàu protein

Theo Doctor NDTV, chế độ ăn giàu protein ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người muốn tăng cơ, cải thiện sức bền, duy trì năng lượng ổn định và nâng cao hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, nếu áp dụng thiếu hiểu biết hoặc không cân đối, chế độ này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Dưới đây là những sai lầm phổ biến cần tránh.

Bỏ qua vai trò của nước và chất xơ

Khi tăng lượng protein, cơ thể cần nhiều nước hơn để chuyển hóa và đào thải các sản phẩm phụ từ quá trình phân giải đạm. Nếu không bổ sung đủ nước, nguy cơ táo bón và áp lực lên thận có thể gia tăng.

Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu protein nhưng thiếu chất xơ dễ gây rối loạn tiêu hóa, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch về lâu dài.

Tiêu thụ protein vượt quá nhu cầu thực tế

Nhu cầu protein phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính, khối lượng cơ thể và mức độ vận động. Việc tiêu thụ quá mức không đồng nghĩa với tăng cơ nhanh hơn, mà có thể gây áp lực cho gan, thận và làm tăng tổng năng lượng nạp vào.

Một chế độ bổ sung protein hiệu quả cần được cá nhân hóa thay vì áp dụng theo xu hướng.

Xem nhẹ chất lượng nguồn protein

Không phải mọi loại protein đều giống nhau. Việc phụ thuộc quá nhiều vào các sản phẩm bột protein siêu chế biến, chứa phụ gia, đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo có thể gây phản tác dụng.

Hãy ưu tiên nguồn protein tự nhiên: cá, trứng, thịt nạc,... Ảnh: Pexels

Ưu tiên nguồn protein chất lượng cao từ thực phẩm tự nhiên như cá, trứng, thịt nạc, đậu, hạt… sẽ mang lại giá trị dinh dưỡng toàn diện hơn.

Mất cân bằng vi chất dinh dưỡng

Tập trung quá mức vào protein có thể khiến khẩu phần thiếu hụt vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Cơ thể chỉ có thể hấp thu và sử dụng protein hiệu quả khi các vi chất như vitamin nhóm B, sắt, kẽm và magiê được cung cấp đầy đủ.

Chế độ ăn lý tưởng cần đảm bảo sự hài hòa giữa các chất đa lượng (protein, carbohydrate, chất béo) và vi lượng.

Bỏ qua rủi ro dài hạn

Duy trì chế độ ăn quá giàu protein trong thời gian dài, đặc biệt nếu đi kèm với lượng chất béo bão hòa cao và thiếu chất xơ, có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn mất cân bằng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng chuyển hóa và sức khỏe thận.

Đánh giá quá cao nhu cầu protein của bản thân

Nhiều người tự ước tính nhu cầu protein dựa trên thông tin mạng xã hội hoặc kinh nghiệm truyền miệng. Tuy nhiên, mỗi cơ thể có nhu cầu khác nhau. Việc tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp xác định lượng protein phù hợp, tránh thiếu hoặc thừa.

Loại bỏ carbohydrate một cách đột ngột

Việc cắt giảm tinh bột quá nhanh khi chuyển sang chế độ ăn giàu protein có thể gây mệt mỏi, giảm tập trung và rối loạn chuyển hóa tạm thời.

Carbohydrate vẫn là nguồn năng lượng chính cho não bộ và cơ bắp. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên ưu tiên carbohydrate phức hợp như ngũ cốc nguyên cám, khoai củ và các loại đậu.