Những loại thức uống buổi sáng tốt cho người có cholesterol cao 24/02/2026 07:46

(PLO)- Thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, hạt lanh, đậu nành, các loại hạt và chất béo không bão hòa có thể giúp giảm mức cholesterol.

Tuy nhiên, đồ uống cũng là yếu tố quan trọng cần xem xét vì chúng hỗ trợ giảm cholesterol hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nước ép lựu như một thức uống hàng đầu vào buổi sáng để cải thiện tình trạng này.

Nước ép lựu rất giàu polyphenol. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cholesterol LDL khỏi tổn thương do oxy hóa, một bước quan trọng trong quá trình hình thành mảng bám. Ảnh: AI.

Vì sao nước ép lựu giúp cải thiện mức cholesterol?

Nước ép lựu có màu đỏ đậm đặc trưng, dấu hiệu cho thấy nó chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Chuyên gia Karman Meyer (Mỹ) nói: "Nước ép lựu rất giàu polyphenol. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cholesterol LDL khỏi tổn thương do oxy hóa, một bước quan trọng trong quá trình hình thành mảng bám".

Một nghiên cứu khoa học cho thấy việc tiêu thụ lựu có liên quan đến việc giảm triglyceride (một loại chất béo trong máu) và mức LDL, đồng thời tăng mức HDL “tốt”. Lợi ích này có thể xuất hiện khá nhanh chóng. Nghiên cứu trên những người trưởng thành bị rối loạn lipid máu cho thấy người uống khoảng một cốc nước ép lựu mỗi ngày trong hai tuần đã giảm được cholesterol LDL đáng kể.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quả lựu còn giúp giảm huyết áp. Chuyên gia Meyer chỉ ra rằng nước ép lựu không thể thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng nó là một phần quan trọng của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

3 cách bổ sung nước ép lựu vào chế độ ăn uống

Để bổ sung loại nước ép này vào thực đơn hàng ngày, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

Thứ nhất là chọn nước ép nguyên chất 100%. Bạn nên tránh các loại nước ép pha trộn và ưu tiên loại không thêm đường.

Thứ hai là uống lượng vừa đủ. Mục tiêu lý tưởng là dùng từ nửa cốc đến một cốc mỗi ngày.

Thứ ba là kết hợp làm sinh tố. Thêm nước ép lựu vào sinh tố chứa nhiều chất xơ như trái cây, rau bina và hạt lanh sẽ tạo ra công thức hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh.

Các loại đồ uống khác hỗ trợ giảm cholesterol

Sinh tố làm từ sữa yến mạch không đường, các loại quả mọng và hạt chia là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Đây đều là những nguồn cung cấp chất xơ hòa tan dồi dào, rất tốt cho hệ tim mạch.

Bên cạnh đó, nước ép cà chua cũng được khuyên dùng nhờ hàm lượng lycopene cao. Đây là chất chống oxy hóa giúp cải thiện mức cholesterol, đặc biệt là mức HDL. Tuy nhiên, nước ép cà chua có thể chứa nhiều natri gây hại cho huyết áp, vì vậy bạn nên ưu tiên chọn loại ít hoặc không chứa natri.

Nếu bạn thích đồ uống ấm vào buổi sáng, hãy chọn một tách trà xanh. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nhẹ tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL.

Quan điểm của chuyên gia

Nước ép lựu, nước ép cà chua và trà xanh là những lựa chọn tốt để hỗ trợ giảm cholesterol vào buổi sáng. Tuy nhiên, sức khỏe tim mạch phụ thuộc vào toàn bộ chế độ ăn uống chứ không chỉ một loại thực phẩm hay đồ uống cụ thể.

Việc thực hiện những thay đổi nhỏ và bền vững trong thói quen ăn uống sẽ hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài. Bạn hãy trao đổi với chuyên gia y tế để được tư vấn cá nhân hóa phù hợp nhất với tình trạng cơ thể.