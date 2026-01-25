Những bữa sáng giúp giảm cholesterol và bảo vệ trái tim của bạn 25/01/2026 09:01

(PLO)- Các chuyên gia khuyên người dân nên ăn bữa sáng giàu ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, protein nạc và chất béo tốt.

Những thực phẩm cho bữa sáng này cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa, đường và natri.

Quả bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, trong khi các loại quả mọng bổ sung chất chống oxy hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là 10 gợi ý bữa sáng tốt cho tim mạch bên cạnh món yến mạch quen thuộc.

Bánh kếp bột mì nguyên cám với dâu tây

Sử dụng bột mì nguyên cám thay vì bột mì trắng tinh luyện sẽ bổ sung thêm chất xơ. Điều này giúp giảm cholesterol và duy trì lượng đường trong máu ổn định. Thêm yến mạch vào hỗn hợp bột sẽ tăng thêm chất xơ. Dâu tây phủ lên trên cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin C, hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Thanh ăn sáng yến mạch, bơ và quả mọng

Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL). Quả bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, trong khi các loại quả mọng bổ sung chất chống oxy hóa. Sự kết hợp này tạo nên một thanh năng lượng tiện lợi, giàu chất xơ và dưỡng chất giúp giảm viêm.

Bánh Burrito với trứng, bơ và đậu đen

Món Burrito này kết hợp protein và chất béo lành mạnh. Trứng bổ sung protein, bơ cung cấp chất béo tốt và đậu đen mang đến protein thực vật cùng chất xơ giúp giảm cholesterol. Việc gói nhân trong bánh tortilla nguyên cám làm tăng lượng chất xơ và giúp no lâu hơn.

Bánh Chilaquiles đậu đen

Việc sử dụng đậu đen làm nguồn protein giúp món ăn kinh điển này trở nên tốt hơn cho tim mạch. Đậu cung cấp chất xơ hòa tan, giúp liên kết cholesterol trong đường tiêu hóa và đào thải ra ngoài. Bạn có thể kết hợp đậu với bánh tortilla nguyên cám và sốt salsa giàu rau củ.

Sữa chua Hy Lạp với ngũ cốc nguyên hạt và quả mọng

Sữa chua Hy Lạp giàu protein giúp no lâu, trong khi ngũ cốc nguyên hạt tăng cường chất xơ. Các loại quả mọng bổ sung chất chống oxy hóa và vị ngọt tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu sản phẩm từ sữa lên men có liên quan đến huyết áp thấp hơn và cải thiện mức cholesterol.

Bánh mì nướng nguyên cám kiểu Anh với bơ đậu phộng và táo

Món ăn này chứa ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, bơ đậu phộng cung cấp chất béo không bão hòa và táo bổ sung chất chống oxy hóa. So với bánh ngọt hoặc bánh mì trắng, lựa chọn này cung cấp năng lượng ổn định mà không chứa quá nhiều chất béo bão hòa.

Cơm hạt diêm mạch nấu quế với đào

Hạt diêm mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt giàu protein thực vật và chất xơ, rất có lợi cho tim. Quế giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Trong khi đó, đào bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Bánh Quiche thịt gà tây xông khói và rau bina

Sử dụng thịt gà tây nạc thay vì thịt heo xông khói giúp giảm lượng chất béo bão hòa và natri. Rau bina bổ sung kali, hỗ trợ hạ huyết áp. Trứng trong món bánh này cung cấp protein và các chất dinh dưỡng quan trọng như choline.

Trái cây tươi ăn kèm sữa chua mật ong vani

Trái cây bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chọn trái cây tươi thay vì bánh ngọt giúp giảm lượng đường bổ sung và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đây là hai yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bánh mì vòng (Bagel) cá hồi hun khói

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất, giúp giảm viêm, hạ triglyceride và bảo vệ nhịp tim. Nên chọn bánh mì vòng làm từ ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ. Bạn có thể phết bơ lên bánh, thêm cá hồi hun khói, thì là và hành tây thái lát.