Vì sao không nên chỉ uống nước ép trái cây vào buổi sáng sớm? 11/03/2026 08:01

(PLO)- Nước ép trái cây nguyên chất 100% sẽ tốt hơn cho sức khỏe khi được dùng kèm với các loại thực phẩm khác trong bữa sáng.

Nước ép trái cây như cam là thức uống yêu thích và gần như không thể thiếu trên bàn ăn sáng của nhiều gia đình. Khi uống nước ép trái cây 100%, bạn nhận được đầy đủ vitamin và khoáng chất của trái cây tươi ở dạng dễ hấp thụ. Tuy nhiên, uống như vậy cơ thể sẽ thiếu đi lượng chất xơ cần thiết.

Nước ép trái cây nguyên chất 100% sẽ tốt hơn cho sức khỏe khi được dùng kèm với các loại thực phẩm khác trong bữa sáng. Ảnh: AI.



Nếu bạn có thói quen uống nước ép trái cây khi bụng đói, đây có thể không phải là cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới. Chuyên gia chia sẻ rằng chỉ uống nước ép trái cây thường không giúp bạn cảm thấy no lâu.

Điều gì xảy ra khi uống nước ép lúc đói?

Việc uống nước ép trái cây khi bụng đói có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu và gây mệt mỏi sau đó. Ngay cả nước ép nguyên chất cũng thiếu chất xơ so với trái cây tươi. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn chặn việc đường huyết tăng quá nhanh.

Theo chuyên gia, việc lượng đường trong máu tăng nhanh rồi giảm đột ngột sẽ khiến một số người cảm thấy mệt mỏi hoặc nhanh đói. Nước ép trái cây có hàm lượng chất xơ thấp, đồng thời thiếu protein và chất béo. Đây là những chất dinh dưỡng cần nhiều thời gian để tiêu hóa nhằm duy trì cảm giác no. Ngoài ra, loại nước ép, lượng tiêu thụ và tốc độ uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng của bạn.

Đối với một số người, nước ép trái cây còn gây ra các triệu chứng trào ngược axit. Việc này gây ra sự thay đổi áp suất trong dạ dày và cổ họng, dẫn đến những cảm giác khó chịu.

Thay vì chỉ uống nước ép, chuyên gia khuyên bạn nên kết hợp với bữa ăn cân bằng. Một bữa sáng có đủ protein, chất xơ và chất béo lành mạnh sẽ giúp bạn no lâu hơn.

Vì sao nước ép không gây no bằng trái cây tươi?

Sự khác biệt lớn nhất giữa nước ép và trái cây là chất xơ. Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Nếu bạn cảm thấy nhanh đói sau khi ăn, nguyên nhân có thể là do thiếu hụt chất xơ.

Việc uống và ăn cũng tạo ra tác động khác nhau đến mức độ đói. Thức ăn rắn làm tăng cảm giác no nhờ quá trình nhai và cấu trúc chất xơ. Khi lượng calo đến từ đồ uống, cơ thể có xu hướng thấy đói trở lại nhanh hơn.

Nhiều người có thói quen uống gấp đôi lượng nước ép tiêu chuẩn mà không biết. Một khẩu phần thông thường khoảng 113 đến 227 ml, nhưng các loại ly lớn thường chứa nhiều hơn thế. Điều này đồng nghĩa với việc bạn nạp vào cơ thể lượng calo và đường gấp đôi mức cần thiết.

Tuy nhiên, nước ép không hoàn toàn có hại. Đây vẫn là cách dễ dàng để bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Quan trọng là bạn cần kiểm soát khẩu phần và ăn kèm với các thực phẩm khác.

Cách biến nước ép thành một phần của bữa sáng cân bằng

Thay vì uống khi bụng đói, bạn hãy thử thưởng thức nước ép cùng các loại thực phẩm khác để cung cấp năng lượng ổn định cho cả ngày.

Kết hợp với protein: Bạn nên dùng nước ép kèm thực phẩm giàu protein như trứng tráng rau củ hoặc sữa chua không đường để thấy no lâu hơn.

Chúng ta chỉ nên uống từ 120-240 ml nước ép nguyên chất 100% không thêm đường.

Bổ sung chất xơ: Hãy ăn kèm ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt hoặc yến mạch để hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cảm giác no.

Ai nên thay đổi thói quen này?

Những người đang kiểm soát đường huyết, bị trào ngược axit hoặc có vấn đề về tiêu hóa nên dùng thêm thức ăn khi uống nước ép.

Đối với người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, việc ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Đồng thời, những người đang muốn kiểm soát cân nặng cũng nên tránh uống nước ép khi bụng đói để hạn chế cảm giác thèm ăn sớm.

Nước ép không phải là thực phẩm "xấu", nhưng ăn cả quả vẫn là lựa chọn tối ưu. Nếu bạn thích uống nước ép trái cây vào buổi sáng, hãy biến nó thành một phần của bữa ăn cân bằng thay vì dùng riêng lẻ.