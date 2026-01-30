Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước ép trái cây mỗi ngày 30/01/2026 15:19

(PLO)- Uống nước ép trái cây mỗi ngày có thể giúp bổ sung vitamin và bù nước cho cơ thể, nhưng nếu lạm dụng, thói quen này có thể làm tăng đường huyết, nguy cơ sâu răng và tăng cân.

Uống nước ép trái cây nguyên chất 100% có thể giúp cơ thể bổ sung thêm vitamin và khoáng chất. Một số nghiên cứu cho thấy người uống nước ép thường hấp thụ nhiều canxi, magiê, kali, vitamin C và vitamin D hơn so với người không uống. Nước ép cũng góp phần bù nước cho cơ thể và có thể được dùng xen kẽ với nước lọc trong sinh hoạt hằng ngày.

Một số loại nước ép, đặc biệt là từ trái cây họ cam quýt, được ghi nhận có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính khi uống với lượng vừa phải.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một khẩu phần khoảng một ly nước ép nguyên chất có thể được tính vào nhu cầu trái cây hằng ngày, nhưng phần lớn lượng trái cây vẫn nên đến từ trái cây tươi để đảm bảo đủ chất xơ.

Uống nước ép với liều lượng vừa phải có thể giúp bổ sung vitamin và bù nước cho cơ thể. Ảnh: Pexels

Những rủi ro khi uống nước ép mỗi ngày

Dù có lợi ích nhưng việc uống nước ép thường xuyên cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Nước ép chứa nhiều đường tự nhiên và thiếu chất xơ, khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt nếu uống khi bụng đói. Việc này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết và các vấn đề liên quan đến tiểu đường.

Nước ép cũng làm tăng lượng calo tiêu thụ mỗi ngày. Một số nghiên cứu ghi nhận việc uống một ly nước ép mỗi ngày có liên quan đến vấn đề tăng cân.

Ngoài ra, lượng đường trong nước ép là yếu tố làm tăng nguy cơ sâu răng, nhất là khi uống nhiều lần trong ngày hoặc không vệ sinh răng miệng đầy đủ. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống nước ép hằng ngày và nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Không nên sử dụng nước ép thay hoàn toàn cho trái cây tươi. Ảnh: Pexels

Uống nước ép như thế nào để hạn chế tác hại?

Để giảm rủi ro, người dùng nên chọn nước ép trái cây nguyên chất 100%, không thêm đường. Ưu tiên các loại nước ép còn bã để bổ sung thêm chất xơ. Cần đọc kỹ thành phần vì một số loại nước ép có thể ít đường nhưng lại chứa nhiều natri.

Ngoài ra, mỗi loại nước ép có thể gây tác dụng khác nhau. Nước ép anh đào chua có thể gây buồn ngủ, trong khi nước ép cam quýt có thể ảnh hưởng đến men răng. Uống nước ép sau bữa ăn và không dùng thay thế hoàn toàn trái cây tươi là cách giúp hạn chế các tác động không mong muốn.