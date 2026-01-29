Uống cà phê mang đi mỗi ngày, bạn có thể đang vô tình nuốt vi nhựa? 29/01/2026 07:57

(PLO)- Uống cà phê mang đi là thói quen của nhiều người, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy ly nhựa dùng một lần, đặc biệt khi chứa đồ uống nóng, có thể phát tán vi nhựa trực tiếp vào cà phê hoặc trà.

Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên Science Direct, cho thấy nhiệt độ cao sẽ làm tăng lượng vi nhựa trong cà phê hoặc trà khi sử dụng ly dùng một lần. Bên cạnh đó, chất liệu ly cũng tạo ra sự khác biệt đáng kể, trong đó ly nhựa có xu hướng phát tán vi nhựa nhiều hơn so với ly giấy.

Vi nhựa là các mảnh nhựa có kích thước nhỏ hơn 5 mm. Tuy nhiên, đây chỉ là mốc phân loại khoa học, trong khi trên thực tế, phần lớn vi nhựa nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng hoặc nhỏ hơn sợi tóc người và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Do đó, người dùng gần như không có cách nào nhận biết vi nhựa đang hiện diện trong đồ uống hằng ngày.

Theo nhóm nghiên cứu, ngay cả ly giấy có lớp tráng polyethylene cũng không hoàn toàn an toàn. Polyethylene là một loại nhựa tổng hợp rất phổ biến, thường được dùng để làm ly nhựa, túi nilon, màng bọc thực phẩm và lớp tráng chống thấm bên trong ly giấy dùng một lần.

Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng lớn đến lượng vi nhựa phát tán nhiều hay ít. Ảnh minh họa

Nhờ đặc tính nhẹ, rẻ và khó thấm nước, vật liệu này được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, bề mặt polyethylene có thể bị mài mòn, từ đó giải phóng các hạt vi nhựa lẫn vào đồ uống.

Nghiên cứu cho thấy ly giấy tráng polyethylene vẫn phát tán vi nhựa, dù lượng thấp hơn so với ly nhựa nguyên khối. Việc lựa chọn chất liệu ly có thể giúp giảm rủi ro, nhưng chưa thể loại bỏ hoàn toàn vi nhựa.

Để làm rõ cơ chế phát tán, nhóm tác giả áp dụng hai hướng tiếp cận. Trước hết, họ phân tích dữ liệu từ 30 nghiên cứu trước đó, tổng hợp 237 quan sát liên quan đến sự giải phóng vi nhựa từ nhiều sản phẩm nhựa khác nhau. Các yếu tố được xem xét gồm nhiệt độ nước và thời gian tiếp xúc.

Song song đó, nhóm tiến hành nghiên cứu trường hợp với hai loại ly dùng một lần phổ biến là ly polyethylene nguyên chất và ly giấy có lớp phủ polyethylene.

Trong thí nghiệm, nước khử ion được rót vào ly ở hai mức nhiệt là 5 độ C và 60 độ C. Sau 30 phút, nước được lọc để thu thập các hạt vi nhựa phát tán. Nhóm nghiên cứu sử dụng kính hiển vi điện tử quét, kính hiển vi lực nguyên tử và phương pháp quang phổ hồng ngoại FTIR để phân tích kích thước, bề mặt và thành phần hóa học của các hạt này.

Kết quả cho thấy, khi nhiệt độ tăng, lượng vi nhựa thải ra từ các sản phẩm nhựa cũng tăng theo. Các polymer phổ biến như polyethylene, polypropylene, polystyrene và PET đều phát tán nhiều vi nhựa hơn khi tiếp xúc với nước nóng. Mức độ gia tăng dao động rất lớn, từ hàng trăm đến hàng triệu hạt, tùy thuộc vào từng loại vật liệu.

Một điểm đáng chú ý là thời gian ngâm nước không tạo ra khác biệt đáng kể. Dù nước nằm trong ly chỉ vài phút hay kéo dài nhiều giờ, nhiệt độ vẫn là yếu tố chi phối chính.

Trong nghiên cứu trường hợp, ly polyethylene luôn thải ra nhiều vi nhựa hơn ly giấy tráng polyethylene ở cả điều kiện nóng và lạnh. Khi nhiệt độ tăng từ 5 độ C lên 60 độ C, lượng vi nhựa phát tán từ ly polyethylene tăng thêm 32,7%, trong khi ly giấy tráng polyethylene không cho thấy sự gia tăng phụ thuộc vào nhiệt độ.

Phân tích bề mặt cho thấy ly polyethylene sau khi tiếp xúc với nước nóng trở nên thô ráp và gồ ghề hơn, dấu hiệu của sự mài mòn vật lý. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến vi nhựa bong ra nhiều hơn. Ngược lại, ly giấy tráng polyethylene có bề mặt mịn hơn và ít bị tổn hại.

Từ các dữ liệu thu được, nhóm nghiên cứu ước tính một người uống khoảng 300 ml cà phê mỗi ngày từ ly nhựa polyethylene có thể nuốt vào cơ thể khoảng 363.000 hạt vi nhựa mỗi năm. Nếu chuyển sang ly giấy tráng polyethylene, con số này giảm xuống còn khoảng 244.000 hạt mỗi năm.

Bà Lauren Gropper, Giám đốc điều hành Repurpose, cho rằng cách hiệu quả nhất để giảm thiểu việc nuốt vi nhựa là hạn chế sử dụng ly nhựa truyền thống cho đồ uống nóng. Theo bà, ly tái sử dụng làm từ thép không gỉ hoặc gốm sứ là lựa chọn an toàn hơn vì các vật liệu này trơ, không phản ứng với nhiệt và không giải phóng vi nhựa vào đồ uống.

Ở góc nhìn vật liệu, bà Leah Ford, Giám đốc marketing của CJ Biomaterials, cho biết nếu buộc phải dùng ly một lần, người tiêu dùng nên ưu tiên ly giấy có lớp lót bằng polymer sinh học như polyhydroxyalkanoate (PHA). Theo bà, PHA được thiết kế để không tạo ra các hạt vi nhựa khó phân hủy và có thể phân hủy sinh học trong phân hữu cơ, đất và môi trường biển. Loại vật liệu này cũng được sử dụng trong một số thiết bị y tế và chỉ khâu, cho thấy mức độ an toàn cao hơn.

Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ trong việc chọn ly đựng đồ uống, người dùng có thể giảm đáng kể lượng vi nhựa đi vào cơ thể, đặc biệt với những ai thường xuyên uống cà phê mang đi mỗi ngày.