Mặt trái cần phải biết khi bạn uống cà phê thường xuyên 21/01/2026 19:57

(PLO)-Cà phê là thức uống tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn có những điểm gây bất lợi.

Nhiều người trong chúng ta thường bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi nhưng lại rơi vào tình trạng uể oải, mất tập trung vào buổi chiều.

Để đối phó với cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi này, cà phê thường là vị cứu tinh đầu tiên được nghĩ đến.

Video: PM

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thói quen tưởng chừng vô hại này có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá mức caffeine, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Caffeine trong cà phê hoạt động như một chất kích thích, giúp tăng cường sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi tức thì.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Ajay Kumar Gupta, Trưởng khoa Nội tổng quát tại Bệnh viện Max Super Speciality (Ấn Độ), cho biết việc lạm dụng cà phê sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng lệ thuộc.

Theo thời gian, bạn sẽ mất đi khả năng tỉnh táo tự nhiên và gặp phải các vấn đề về giấc ngủ.

Đáng lo ngại hơn, cơ thể sẽ dần hình thành cơ chế kháng caffeine, buộc bạn phải uống nhiều hơn để đạt được hiệu quả tỉnh táo như cũ, từ đó tạo ra một vòng lặp mệt mỏi, lo âu và thiếu tập trung kéo dài.

Bên cạnh những tác động tiêu cực về tâm lý như bồn chồn và lo lắng, việc nạp quá nhiều caffeine còn gây ra các rủi ro vật lý như cao huyết áp, nhịp tim nhanh, rối loạn tiêu hóa và mất nước.

Thậm chí, caffeine quá mức còn cản trở quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thay vì mang lại sức khỏe, thói quen này vô tình tạo ra những nguy cơ dài hạn cho hệ tim mạch và hệ thần kinh.

Để duy trì năng lượng bền vững và sạch hơn, tiến sĩ Kumar khuyến nghị thay vì tìm đến ly cà phê tiếp theo, chúng ta nên ưu tiên việc cung cấp đủ nước cho cơ thể, duy trì chế độ ăn cân bằng với protein và chất béo lành mạnh, hoặc thay thế bằng trà xanh.

Các thói quen đơn giản như ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, tập thể dục nhẹ nhàng, thiền định hoặc một giấc ngủ ngắn vào giữa ngày sẽ mang lại hiệu quả phục hồi năng lượng cao hơn và an toàn hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào chất kích thích.