Ăn quá nhiều protein có thực sự gây hại cho thận? 26/02/2026 16:26

Nhưng khi lượng tiêu thụ protein tăng lên, lo ngại về tác động đối với thận cũng lớn dần.

Cách xét nghiệm phát hiện sớm tình trạng suy thận khi ăn nhiều protein. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo Tiến sĩ Aakash Shah, Phó Chủ tịch kỹ thuật tại Neuberg Diagnostics (Ấn Độ), vấn đề không nằm ở bản thân protein. Việc tiêu thụ quá mức kéo dài mới là nguyên nhân gây hại. Đặc biệt là protein động vật giàu purine. Các thay đổi sinh hóa thường diễn ra âm thầm nhiều năm trước khi triệu chứng xuất hiện.

Tại sao cơ thể cần protein mỗi ngày?

Protein là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu. Nó giúp sửa chữa tế bào, xây dựng cơ bắp và chống nhiễm trùng.

Khuyến nghị chung là khoảng 0,8 gam protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Con số này tương đương 46 gam ở phụ nữ và 56 gam ở nam giới. Vận động viên hoặc phụ nữ mang thai có thể cần nhiều hơn.

Protein động vật chứa đủ axit amin thiết yếu nhưng cũng nhiều chất béo bão hòa. Ngược lại, protein thực vật từ đậu, hạt và ngũ cốc giàu chất xơ, tốt cho tim mạch.

Protein trở thành vấn đề khi nào?

Nguy cơ nảy sinh khi tiêu thụ quá mức trong thời gian dài. Thực phẩm giàu protein, nhất là nguồn giàu purine, sẽ phân giải thành axit uric.

Thông thường, thận lọc axit uric rất hiệu quả. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều protein hoặc khi chức năng thận suy giảm sẽ làm nồng độ axit uric tăng cao.

Dấu hiệu đầu tiên thường là axit uric tăng nhẹ trong xét nghiệm máu định kỳ. Theo thời gian, lượng dư thừa này làm tăng nguy cơ suy thận và hình thành sỏi.

Tuy nhiên, một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Thể thao và Chuyển hóa Tập luyện Quốc tế (2000) lưu ý điểm khác. Lượng protein cao ở vận động viên được đào tạo bài bản không gây tác động tiêu cực. Điều này cho thấy thận khỏe mạnh có khả năng xử lý tốt. Dù vậy, yếu tố cơ địa vẫn rất quan trọng.

Cách xét nghiệm phát hiện sớm tình trạng suy thận

Tiến sĩ Shah cho biết các xét nghiệm giúp phát hiện sớm thay đổi. Nồng độ creatinine huyết thanh và tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) giúp đo khả năng lọc của thận. Bạn không nên bỏ qua ngay cả những thay đổi nhỏ nhất.

Xét nghiệm nước tiểu cung cấp thêm manh mối. Sự xuất hiện của tinh thể axit uric, nước tiểu có tính axit hoặc protein vết là dấu hiệu cảnh báo. Trong một số trường hợp, tỉ lệ albumin/creatinin (ACR) giúp phát hiện rò rỉ protein ở mức vi mô.

Ai có nguy cơ cao hơn?

Không phải ai cũng phản ứng với protein giống nhau. Người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, hội chứng chuyển hóa hoặc tiền sử gia đình bệnh thận sẽ nhạy cảm hơn. Với nhóm này, việc xét nghiệm thường xuyên là bắt buộc.

Bác sĩ Shah nhấn mạnh một kết quả xét nghiệm đơn lẻ sau bữa ăn no là chưa đủ. Việc theo dõi định kỳ mới phản ánh chính xác sức khỏe thận.

Dấu hiệu bạn đang ăn quá nhiều protein

Tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây ra các tình trạng sau:

Tăng cân, đặc biệt từ nguồn động vật nhiều chất béo.

Mất nước và táo bón nếu thiếu chất xơ.

Hơi thở hôi và khó chịu ở dạ dày hoặc đầy hơi.

Mệt mỏi, tăng nguy cơ mắc bệnh gút và sỏi thận.

Đường cũng đóng vai trò quan trọng

Stress oxy hóa do lượng đường trong máu và insulin cao có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng hơn protein. Chế độ ăn nhiều carbohydrate tinh chế và đường có thể làm hại mao mạch thận theo thời gian.

Sự cân bằng là chìa khóa

Lượng protein tối đa an toàn thường là 2 gram mỗi kilogram trọng lượng cơ thể. Vượt quá mức này có thể gây áp lực lớn lên thận.

Thay vì lo sợ, hãy tập trung bổ sung đủ lượng cần thiết và uống đủ nước. Bạn nên theo dõi sức khỏe thường xuyên. Các quyết định về dinh dưỡng cần dựa trên chỉ số xét nghiệm thực tế.