5 loại súp giàu protein tốt cho sức khỏe và hệ miễn dịch mùa lạnh 14/01/2026 14:21

Súp giàu protein không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ thể mà còn mang lại hơi ấm, giúp thư giãn các mô cơ.

Mùa đông nên ăn các món súp giàu protein hơn. Ảnh: AI.

Mùa đông có nhiệt độ thấp và ngày ngắn hơn, dễ ảnh hưởng đến mức năng lượng. Khi cường độ hoạt động thể chất thay đổi, cơ thể cần thực phẩm bổ dưỡng hơn. Súp giàu protein chính là nguồn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng hiệu quả trong cùng một bát.

Theo bác sĩ, việc thiếu protein trong mùa đông có thể gây mệt mỏi và khó chống lại nhiễm trùng. Protein là chất quan trọng giúp duy trì sức mạnh cơ bắp và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Làm thế nào để món súp giàu protein hơn?

Để tăng dưỡng chất, bạn có thể thêm các loại đậu nấu chín, đậu phụ, phô mai paneer hoặc thịt nạc. Thay nước dùng thông thường bằng nước hầm xương cũng giúp tăng hàm lượng khoáng chất. Việc thêm đậu lăng xay nhuyễn hoặc bột các loại hạt giúp món súp sánh mịn và bổ dưỡng hơn.

Các bác sĩ khuyên nên kết hợp protein với rau củ và chất béo lành mạnh. Cách này giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và cảm thấy no lâu.

5 loại súp giàu protein tốt cho sức khỏe

Súp gà và đậu lăng: Đây là sự kết hợp giữa ức gà nạc và đậu lăng cùng các loại gia vị ấm nóng. Món này phù hợp cho người muốn duy trì cơ bắp hoặc đang hồi phục sau bệnh. Tuy nhiên, người ăn chay hoặc khó tiêu hóa đậu lăng nên cân nhắc.

Súp đậu xanh: Món ăn này làm từ đậu xanh vàng, thì là và tỏi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn tốt cho người ăn chay hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Người bị dị ứng các loại đậu hoặc thường xuyên đầy hơi nên tránh dùng.

Súp phô mai và rau củ: Phô mai mềm nấu cùng rau củ theo mùa cung cấp lượng protein cao. Món súp hỗ trợ tốt cho sức khỏe xương khớp và cơ bắp. Người không dung nạp lactose hoặc dị ứng sữa không nên sử dụng món này.

Súp đậu gà và nấm: Sự kết hợp giữa đậu gà, nấm và thảo mộc giúp quản lý cân nặng hiệu quả. Món súp này mang lại sự sung mãn lâu dài cho người ăn chay trường. Những người hay bị khó chịu đường tiêu hóa khi ăn đậu gà cần thận trọng.

Súp trứng: Nước dùng nhẹ với trứng đánh bông là nguồn protein nhanh chóng và dễ dàng. Món này rất tốt cho việc phục hồi sau tập luyện. Tuy nhiên, người bị dị ứng trứng hoặc cần hạn chế cholesterol nên tránh dùng.

Ai nên ăn súp giàu protein?

Tiến sĩ Mazumder nhận định súp giàu protein rất tốt cho người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch yếu. Món ăn này cũng phù hợp với người đang hồi phục sau bệnh hoặc muốn giảm cân lành mạnh. Với người có khẩu vị kém, súp rất dễ ăn mà vẫn đảm bảo đủ chất.

Theo bác sĩ, súp đậu lăng đỏ hoặc đậu lăng đen là nguồn protein thực vật và chất xơ dồi dào. Với người ốm, súp gà xé nhỏ là lựa chọn dễ tiêu hóa nhất. Những người dùng được sản phẩm từ sữa có thể chọn súp sữa chua Hy Lạp hoặc súp paneer để tăng năng lượng.