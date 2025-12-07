Muốn thoát trầm cảm mùa đông, hãy làm 3 điều không tốn tiền này 07/12/2025 16:06

(PLO)- Nhiệt độ giảm và thời gian ban ngày ngắn lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hay nói cách khác là trầm cảm mùa đông.

Tiến sĩ London (Ấn Độ) gợi ý 3 cách để cải thiện trầm cảm mùa đông trong mùa đông mà không cần dùng thuốc.

Muốn thoát trầm cảm mùa đông, hãy làm 3 điều không tốn tiền này. Ảnh: AI.

Khi nhiệt độ giảm và thời gian ban ngày ngắn lại, nhiều người cũng thấy tâm trạng sa sút – một phản ứng hoàn toàn tự nhiên với cơ sở khoa học rõ ràng. Ánh sáng mặt trời giảm và ngày ngắn hơn có thể làm gián đoạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến nồng độ hormone và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi bất thường trong mùa đông. Hiểu được sự thay đổi này là chìa khóa để kiểm soát nó hiệu quả.

Tiến sĩ Jeremy London, một bác sĩ phẫu thuật tim mạch lồng ngực được chứng nhận với hơn 25 năm kinh nghiệm, đã phác thảo ba chiến lược hiệu quả giúp chống lại chứng trầm cảm theo mùa trong những tháng mùa đông.

Tại sao lại có chứng trầm cảm theo mùa?

Trong những tháng lạnh hơn, nhiều người trải qua tình trạng được gọi là trầm cảm theo mùa, do thời gian ban ngày ngắn hơn làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Tiến sĩ London giải thích: “Những tháng mùa đông có thể rất khắc nghiệt. Ít ánh sáng ban ngày hơn, lạnh hơn, ít thời gian ở ngoài trời hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, tâm trạng chung của bạn, và thậm chí dẫn đến trầm cảm theo mùa”.

Tiến sĩ London chia sẻ ba chiến lược hiệu quả giúp bạn chống lại chứng trầm cảm theo mùa – mà không cần dùng thuốc.

Ưu tiên ánh sáng mặt trời

Tiến sĩ London khuyến khích mọi người ra ngoài và tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời mùa đông mang lại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ánh sáng tự nhiên trực tiếp vào mắt.

Ông giải thích: “Hãy ưu tiên ánh sáng mặt trời mà bạn có. Hãy ra ngoài. Và ánh sáng chiếu vào mắt quan trọng hơn ánh sáng trên da. Điều này sẽ thiết lập lại nhịp sinh học của bạn. Nó giúp bạn ngủ ngon hơn vào cuối ngày và làm tăng serotonin, hormone tạo cảm giác dễ chịu”.

Bài tập

Bác sĩ phẫu thuật tim khuyên nên tập thể dục thường xuyên, vì nó hỗ trợ sản xuất serotonin – một yếu tố quan trọng giúp giảm các triệu chứng trầm cảm theo mùa.

Ông nhấn mạnh: "Tiếp theo, hãy tập thể dục. Vận động mỗi ngày. Tập thể dục đồng nghĩa với sức khỏe não bộ. Đơn giản vậy thôi".

Vitamin D

Nồng độ vitamin D thường giảm vào mùa đông do ánh sáng ban ngày giảm và thời gian ở ngoài trời ít hơn, nhưng chất dinh dưỡng này lại rất cần thiết cho việc điều hòa tâm trạng vì nó hỗ trợ sản xuất serotonin.

Tiến sĩ London khuyến nghị bổ sung vitamin D, nhưng chỉ khi nồng độ vitamin D của bạn thấp. Ông giải thích: "Bổ sung vitamin D – điều này có thể hữu ích, nhưng chỉ khi nồng độ vitamin D của bạn thực sự thấp".