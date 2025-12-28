8 loại trái cây ít đường tốt cho người tiểu đường giúp ổn định đường huyết 28/12/2025 15:07

(PLO)- Nếu bạn muốn giảm lượng đường hoặc có bệnh lý cần theo dõi đường huyết, việc lựa chọn loại trái cây ít đường là rất quan trọng.

Trái cây ít đường và thực phẩm chứa đường tinh luyện như nước ngọt, kẹo, bánh quy đều chứa carbohydrate đơn giản. Tuy nhiên, trái cây ít đường là lựa chọn lành mạnh nhờ chứa chất dinh dưỡng và chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu.

Một quả kiwi cỡ trung bình (không vỏ) chứa 6,7 g đường. Ảnh: Ai.



Bà Emma M. Laing, giáo sư lâm sàng tại Đại học Georgia cho biết: "Chất xơ giúp bình thường hóa lượng đường trong máu bằng cách làm chậm tốc độ glucose đi vào máu sau khi tiêu hóa. Thực phẩm giàu chất xơ được hấp thụ chậm hơn, do đó làm chậm sự tăng đột biến đường huyết".

Dưới đây là 8 lựa chọn trái cây ít đường bạn có thể cân nhắc. Tuy nhiên, cũng nên cân nhắc việc sử dụng sao cho vừa phải.

Quả mâm xôi

Một cốc quả mâm xôi chứa 7 g đường, 8 g chất xơ và 14,4 g carbohydrate.

Quả mâm xôi tươi có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và giàu vitamin C. Một cốc mâm xôi chứa nhiều vitamin C hơn một quả quýt hoặc chanh nhỏ. Đây là món ăn nhẹ hoặc dùng trang trí salad rất tốt.

Quả kiwi

Một quả kiwi cỡ trung bình (không vỏ) chứa 6,7 g đường, 2,3 g chất xơ và 11 g carbohydrate.

Nghiên cứu cho thấy ăn hai quả kiwi mỗi ngày có thể thay thế nhu cầu bổ sung vitamin C. Bạn có thể ăn cả vỏ hoặc gọt vỏ tùy sở thích.

Quả mơ

Một quả mơ chứa 3 g đường, 1 g chất xơ, 4 g carbohydrate.

Quả mơ tươi chứa kali, vitamin A và C. Lưu ý, bạn nên hạn chế mơ khô vì chúng chứa lượng đường rất cao. Một phần bốn quả mơ khô có thể chứa tới 21 g đường.

Dứa (Thơm)

Nửa cốc dứa chứa 9 g đường, 1 g chất xơ và 11 g carbohydrate.

Dứa chứa mangan, vitamin C và enzyme chống viêm bromelain. Bạn nên ưu tiên dứa tươi thay vì dứa đóng hộp ngâm siro vốn có lượng đường lên đến 25 g.

Dưa hấu

Một cốc dưa hấu chứa 9,6 g đường, 1 g chất xơ và 12 g carbohydrate.

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước, giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa lycopene. Dưa hấu đã cắt có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng năm ngày.

Quả anh đào (Cherry)

Nửa cốc anh đào bỏ hạt chứa 10 g đường, 1,5 g chất xơ và 12,5 g carbohydrate.

Đây là loại trái cây ít đường, giàu vitamin C và kali. Bạn có thể dùng anh đào như một món ăn nhẹ hoặc kết hợp làm salad trái cây.

Bưởi

Nửa quả bưởi cỡ trung bình chứa10 g đường, 2 g chất xơ và 16 g carbohydrate.

Bưởi cung cấp chất xơ, kali và folate. Tuy nhiên, nước ép bưởi có ít chất xơ hơn nên đường sẽ hấp thụ nhanh hơn. Lưu ý, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc nên cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đang điều trị bệnh.

Đu đủ

Một cốc đu đủ chứa 13 g đường, 2,8 g chất xơ và 18 g carbohydrate.

Đu đủ giàu chất chống oxy hóa, kali, folate và các vitamin A, C, E. Những người bị dị ứng mủ cao su cần thận trọng khi ăn đu đủ do có một số protein tương tự.

Lưu ý khi tiêu thụ trái cây ít đường

Người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể thưởng thức trái cây tươi nhưng cần cân nhắc thời điểm tiêu thụ. Chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp trái cây cùng thực phẩm chứa chất xơ, protein và chất béo để ổn định đường huyết. Ngoài ra, nên chia nhỏ khẩu phần trái cây trong ngày, tránh tiêu thụ quá nhiều cùng lúc.