11 loại trái cây ít đường bạn nên ăn mỗi ngày 29/08/2025 07:52

(PLO)- Một số loại trái cây ít carbohydrate (carb) và carb là thành phần lành mạnh cho các chế độ ăn kiêng, ăn ít đường hoặc dành cho người tiểu đường.

Carbohydrate ròng (carb thuần) được tính bằng tổng lượng carb trừ đi chất xơ. Đây là lượng carb thực tế mà cơ thể bạn có thể hấp thụ từ một loại thực phẩm. Dưới đây là 11 loại trái cây ít carbohydrate mà bạn có thể tiêu thụ.

Dưa chuột được xếp vào nhóm trái cây, chứa ít carbohydrate ròng và rất nhiều nước (khoảng 96%). Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ô liu

Một khẩu phần ô liu là 1 cốc có khoảng 0,72 g carb ròng. Không chỉ vậy loại quả này giàu chất xơ, rất ít carbohydrate và chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn có lợi, thích hợp cho chế độ ăn keto.

Quả mâm xôi

Mâm xôi là loại trái cây ít carbohydrate, giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, đặc biệt có lợi cho người bị tiểu đường.

Bí ngòi

Một khẩu phần bí ngòi 100 g có lượng carb ròng 2,47 g. Bí ngòi được xem là một loại trái cây, nhưng thường được chế biến như rau. Bí ngòi chứa ít calo, giàu chất xơ và nước, rất tốt cho sức khỏe đường ruột.

Cà chua

Một trái cà chua có lượng carb ròng là 3,55 g. Cà chua có hàm lượng carb ròng thấp, là lựa chọn tuyệt vời cho người ăn kiêng. Cà chua cũng giàu vitamin C và lycopene, chất chống oxy hóa có khả năng kháng ung thư và kháng viêm.

Quả bơ

Một quả bơ chứa lượng carb ròng là 3,6 g. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một quả bơ chứa lượng carb ròng là 3,6 g. Bơ rất giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng khác. Ăn bơ thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol và giảm viêm.

Dưa chuột

Một quả dưa chuột có lượng carb ròng là 4,9 g. Dưa chuột được xếp vào nhóm trái cây, chứa ít carbohydrate ròng và rất nhiều nước (khoảng 96%). Chúng là món ăn vặt lý tưởng cho người ăn kiêng.

Dừa

Một cốc dừa tươi có lượng carb ròng là 5,25 g. Dừa tươi không đường có hàm lượng chất xơ cao, giúp giảm lượng carb ròng. Người dùng nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng khi mua các sản phẩm đóng gói để tránh đường bổ sung.

Mâm xôi đen

Một cốc mâm xôi đen có carb ròng là 6,17 g Loại quả này có hàm lượng carb ròng thấp nhờ chất xơ dồi dào. Mâm xôi đen cũng chứa nhiều anthocyanin, một chất chống oxy hóa liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và não bộ.

Dâu tây

Dâu tây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch và tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dâu tây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch và tim mạch. Với hàm lượng carb tương đối thấp, dâu tây thích hợp làm món ăn nhẹ hoặc tráng miệng cho người ăn kiêng.

Kiwi

Mặc dù không phải là loại trái cây có hàm lượng carb thấp nhất, kiwi vẫn chứa nhiều vitamin C, E, kali và folate. Một nghiên cứu cho thấy, ăn hai quả kiwi mỗi ngày có thể giúp hạ huyết áp.

Nam việt quất

Nam việt quất tươi cũng là loại trái cây ít carbohydrate. Tuy nhiên, loại quả này có vị chua gắt, không phù hợp với khẩu vị của nhiều người.