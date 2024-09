Một số loại đồ uống có cồn ít carbohydrate tốt nhất cho nam giới

Ngay cả với đồ uống có cồn ít carb, điều quan trọng là phải theo dõi lượng rượu tiêu thụ. Rượu cung cấp calo không có giá trị dinh dưỡng và có thể ảnh hưởng đến mục tiêu sức khỏe của bạn.

Nó làm giảm sự ức chế và làm suy yếu khả năng cảm nhận cơn đói và no của bạn, dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn và ăn nhiều.

Vodka soda là đồ uống có cồn ít carbohydrate cổ điển. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho cocktail không chứa carbohydrate hoặc đường bổ sung. Nước có ga làm loãng vodka, giúp đồ uống tồn tại lâu hơn mà không ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng.

Vắt một miếng chanh, cam hoặc bưởi vào đồ uống để có hương vị mà không ảnh hưởng đến hàm lượng calo hoặc carbohydrate. Vì trái cây họ cam quýt có hàm lượng đường và carbohydrate thấp hơn các loại trái cây khác.

Tequila và chanh là một lựa chọn thay thế ít calo hơn cho margarita. Thay vì hỗn hợp margarita pha sẵn có nhiều carbohydrate, lựa chọn thay thế này vẫn giữ nguyên hương vị. Yêu cầu thêm một ít nước cốt chanh hoặc thêm một lát chanh vào tequila—cả hai lựa chọn đều giúp đồ uống ít carbohydrate.

Nếu bạn muốn tequila hảo hạng, hãy chọn loại tequila màu bạc. Các loại tequila sẫm màu hảo hạng có màu sắc từ quá trình ủ, trong khi các loại tequila chất lượng thấp hơn sử dụng các chất phụ gia như xi-rô để tạo màu vàng.

Rượu vang khô là một đồ uống có cồn ít carbohydrate tuyệt vời, với mỗi 5 ounce chứa khoảng 3 gram carbohydrate. Quá trình lên men chuyển hóa hầu hết lượng đường thành cồn, để lại ít đường còn lại. Rượu vang khô có ABV cao hơn các loại đồ uống có cồn ít carbohydrate khác.

Các loại rượu vang khô ít carbohydrate bao gồm sauvignon blanc, chardonnay, pinot noir, cabernet sauvignon và pinot grigio.

Bia nhẹ có lượng calo và cồn thấp hơn bia thường. Bia nhẹ sử dụng ít ngũ cốc mạch nha khi sản xuất và các thành phần khác như gạo, ngô thường được thêm vào để tạo hương vị và độ đậm đà.

Bia nhẹ có thể có hương vị không bằng bia thường do những thay đổi trong quá trình ủ bia để tạo ra loại bia ít calo và ít carbohydrate. Tuy nhiên, bia nhẹ là một lựa chọn đồ uống có cồn ít carbohydrate phù hợp.

Mặc dù được làm từ mía, rượu rum tự nhiên có hàm lượng carbohydrate thấp và không có đường. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một số nhãn hiệu thêm đường sau khi chế biến, điều này có thể làm tăng hàm lượng carbohydrate và calo.

Chọn rượu rum trắng thay vì rượu rum đen, vì một số loại rượu rum đen sử dụng mật mía để tạo màu, làm tăng hàm lượng calo và carbohydrate trong rượu. Sử dụng cola ăn kiêng để giảm hàm lượng carbohydrate và calo trong rượu rum và cola ăn kiêng.

Một ly rượu rum và cola ăn kiêng có ít hơn một gam carbohydrate trên mỗi khẩu phần 8 ounce so với gần 18 gam carbohydrate trong một ly rượu rum và cola thông thường.