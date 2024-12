Đi ăn giỗ về thì nhà bị chiếm, suốt 5 năm không biết ‘níu áo’ cơ quan nào 20/12/2024 20:10

Gửi đơn kêu cứu đến Báo Pháp Luật TP HCM, ông Nguyễn Thế Hiếu (32 tuổi, tỉnh Quảng Nam) cho biết mình hiện tại phải khổ sở đi đòi nhà trong vô vọng vì thời gian đã quá dài nhưng cơ quan chức năng chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Nhà bị chiếm dụng trái phép

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Ngũ Hành Sơn đưa ra đấu giá tài sản thi hành án. Lô đất này có diện tích 100 m2 và có căn nhà 2 tầng.

UBND TP Đà Nẵng đang giải quyết khiếu nại Ngày 20-12, tại buổi họp báo thường kỳ của TP Đà Nẵng, ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, cho biết vụ việc của ông Hiếu đi đòi lại nhà bị chiếm dụng sau khi đấu giá thành công đã được Chủ tịch UBND quận giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định 2310 ngày 25-6. Hiện nay, ông Hiếu đang thực hiện khiếu nại lần 2 và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tiếp nhận, giao nhiệm vụ xác minh giải quyết khiếu nại cho Sở TN&MT, UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Sau khi nạp đủ số tiền 1,6 tỉ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục THADS Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án; đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, thực hiện việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Gần 2 tháng sau, ông Hiếu khóa cửa để về quê ăn giỗ. Khi quay lại, ông Hiếu bất ngờ phát hiện nhà của mình đã bị phá ổ khóa; ông Dũng, bà Bé vào ở, ngôi nhà bị chiếm dụng trái phép từ đó đến nay.

Ngôi nhà hai tầng của ông Hiếu bị chiếm dụng trong thời gian dài. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Mặc dù ông Hiếu đã gửi đơn đến địa phương nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại được ngôi nhà.

Khi PV tìm đến trao đổi thì bà Bé từ chối làm việc, cũng như từ chối trao đổi thông tin cụ thể. Bà Bé cho rằng khi nào ông Hiếu cầm sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đến đây thì bà mới bàn giao nhà (?!?).

Theo ông Ngô Thanh Trà, Chủ tịch phường Hòa Quý, thì căn nhà này đã được cưỡng chế, giao tài sản cho ông Hiếu nhưng không hiểu vì sao ông Dũng, bà Bé lại vào ở trong nhà được.

“Hồi đó cưỡng chế cực lắm, để đảm bảo an toàn, lực lượng cưỡng chế thi hành án phải phong tỏa luôn tuyến đường. Khi phá cửa vào trong nhà thì bất ngờ phát hiện 1 bức tường xây bịt kín lối vào; buộc phải đập tường để vào bên trong” - ông Trung nói.

Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cũng chia sẻ thêm, thời điểm cưỡng chế, vợ chồng ông Dũng, bà Bé còn tấn công lực lượng, làm một số cán bộ bị thương. Sau này, xét thấy gia đình họ cũng hoàn cảnh nên không truy tố hình sự.

Còn sự việc ngôi nhà bị chiếm dụng, phường Hòa Quý cũng thông tin hiện quận Ngũ Hành Sơn đang làm việc với hai bên để xử lý.

Chưa cơ quan chức năng nào giải quyết cho dân

Trả lời đơn khiếu nại của ông Hiếu, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, cho rằng sau khi ông Hiếu mời ông Dũng và bà Bé ra khỏi ngôi nhà và cam kết không còn tranh chấp phát sinh thì UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hiếu.

Quận Ngũ Hành Sơn cũng xác nhận Cục THADS TP Đà Nẵng và Tổng cục THADS đã giải quyết khiếu nại 2 lần của ông Dũng, bà Bé và không chấp nhận nội dung khiếu nại của họ.

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Hiếu. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Căn cứ khoản 4 Điều 237 và Điều 241 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyền sở hữu của ông Dũng và bà Bé đã chấm dứt từ khi có quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và bàn giao cho người nhận tài sản.

Cục THADS TP Đà Nẵng cũng thông tin, tài sản trúng đấu giá của ông Hiếu đã được cơ quan THA thực hiện cưỡng chế, bàn giao tài sản cho ông Hiếu. Các thủ tục liên quan đã được hoàn tất và hồ sơ đã lưu kho. Vụ việc ngôi nhà bị chiếm dụng sau khi bàn giao không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục THADS mà thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác.

Hết cách đi đòi ngôi nhà bị chiếm dụng, ông Hiếu lại cầm đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn tố cáo vợ chồng ông Dũng bà Bé xâm phạm chỗ ở. Sau đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã hướng dẫn là tài sản trên chưa được cấp GCNQSDĐ, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Do đó công an quận cho rằng đơn tố cáo của ông Hiếu không thuộc thẩm quyền của đơn vị này.

“Tôi mong cơ quan chức năng giải quyết giúp tôi. Chứ 5 năm qua, ngôi nhà của tôi bị chiếm dụng trái phép. Nhà tôi mua còn nợ nần mà bị họ ngang nhiên chiếm dụng. Họ coi như không có pháp luật thế này. Tôi đã đi quá nhiều cơ quan chức năng nhưng không thể đòi được căn nhà đã mua” - ông Hiếu ngậm ngùi.