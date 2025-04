Bắt đầu cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử tại ga Bến Thành, Metro số 1 05/04/2025 12:48

Sáng 5-4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, Công ty TNHH Đường sắt đô thị số 1 tổ chức cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử lưu động cho công dân tại nhà ga Bến Thành, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, cho biết chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có nhu cầu được cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử kết hợp trong quá trình sử dụng phương tiện công cộng tại nhà ga tàu Metro số 1, để sử dụng vé tháng bằng thẻ căn cước khi đi tàu.

Đồng thời, để cơ quan chức năng tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư; bổ sung, hoàn thiện “nhóm tiện ích phục vụ công dân” góp phần trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn TP.

Công an TP.HCM tổ chức cấp căn cước, tài khoản định danh cho người dân tại các nhà ga tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ưu tiên cấp căn cước cho học sinh

Cũng theo Đại tá Ngô Xuân Thọ, đối tượng được cấp là công dân Việt Nam hiện đang cư trú trên địa bàn TP, trong đó ưu tiên cho công dân từ 6 - 18 tuổi (học sinh). Thời gian thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ hôm nay ngày 5-4 đến ngày 1-5-2025; Giai đoạn 2 từ ngày 2-5 đến ngày 1-6.

Chia sẻ với PV, chị Trương Thị Uyên (ngụ TP Thủ Đức) cho biết chị là một fan của Metro, khi thấy thông tin cấp thẻ căn cước được đăng tải trên fanpage chị đã lập tức đăng ký để làm thủ tục cấp căn cước cho con gái của mình. Theo chị việc làm thẻ căn cước giúp con chị thuận tiện hơn trong việc đi tàu.

“Trước đây khi làm thủ tục cấp căn cước ở quận tôi phải chờ lâu vì có rất nhiều người cùng đến làm, còn khi đến đây con tôi được cán bộ công an nhiệt tình hướng dẫn, làm thủ tục một cách nhanh chóng. Tôi cảm thấy mô hình này rất tuyệt vời, tạo sự thoải mái, thân thiện cho người dân, theo tôi mô hình này cần được nhân rộng để hỗ trợ người dân” – chị Uyên nói.

Bà Phạm Thị Thu Hằng (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết bà đến đây để cấp tài khoản định danh điện tử, việc cấp tài khoản chỉ mất vài phút vì được cán bộ hướng dẫn tận tình.

“Trước giờ tôi chưa có tài khoản định danh điện tử nên khi nghe thông tin này trên radio tôi đã tranh thủ đến đây để nhờ cán bộ cấp cho. Tôi không ngờ thủ tục lại được làm nhanh đến thế, chỉ cần mang theo thẻ căn cước là được” – bà Hằng nói.

Tương tự, chị Huỳnh Thị Thanh Tâm (ngụ quận Bình Thạnh) cũng thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử, chị bất ngờ khi có đông người dân đến làm thủ tục nhưng không phải chờ đợi lâu.

“Hôm nay tôi đi tàu, thấy có tổ chức cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh nên tôi nán lại làm thủ tục cấp tài khoản định danh. Dù có nhiều trẻ em, người lớn tuổi được ưu tiên làm trước nhưng do có nhiều cán bộ hỗ trợ nên tôi cũng được làm thủ tục rất nhanh” – chị Tâm cho hay.

Chị Huỳnh Thị Thanh Tâm (ngụ quận Bình Thạnh) đang được cán bộ công an thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cấp căn cước phải đăng ký trước, định danh điện tử cấp từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, cho biết việc cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử luôn được lực lượng Công an TP.HCM, Phòng PC06 - Công an TP.HCM, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và các đơn vị địa phương triển khai thường xuyên, liên tục, không đứt quãng.

Việc triển khai cấp căn cước tại tuyến Metro số 1 là công trình chào mừng kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, cũng là mô hình giúp việc cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho người dân thuận tiện hơn. Khi người dân người dân đi tuyến Metro số 1 có thể tranh thủ liên hệ đơn vị của Phòng PC06 - Công an TP.HCM thực hiện thủ tục, giúp cho người dân có những giấy tờ và những phương tiện thực hiện trong quá trình sinh hoạt và các giao dịch hành chính.

“Lực lượng Công an TP.HCM và công an các địa phương trước đây đã thực hiện nhiều mô hình cấp căn cước lưu động ở nhiều điểm trường, trung tâm, đơn vị cơ quan hành chính có nhiều người tham gia sinh hoạt và công tác kể cả ở các điểm trường trại ở các cái trung tâm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều mô hình hơn nữa để tạo một điều kiện thuận lợi nhất cho người dân” – Thượng tá Hải nói.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, việc thực hiện cấp căn cước cho người dân được thực hiện ở cấp phường/xã (hiện vẫn đang cấp tại trụ sở công an cấp huyện cũ). Ngoài ra, hiện nay lực lượng Công an TP.HCM, Phòng PC06 - Công an TP.HCM đã khảo sát nhiều địa điểm công an cấp phường, trong thời gian tới sẽ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an bố trí thêm nhiều điểm, trạm khác ở các phường/xã/thị trấn để tạo điều kiện cho người dân trong việc cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử.

“Việc cấp căn cước tại ga Metro này được thực hiện theo hình thức offline, không có kết nối trực tuyến. Do đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, Công ty TNHH Đường sắt đô thị số 1 sẽ hỗ trợ để người dân đi tàu đăng ký trước thông tin. Sau đó, lực lượng công an sẽ thu thập và khai thác dữ liệu trước, khi người dân đến đã có dữ liệu để cấp căn cước. Còn đối với định danh điện tử, chúng tôi cấp từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần” – Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải cho hay.