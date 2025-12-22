‘Lừa đảo chồng lừa đảo’: Chiêu lừa đúp qua mạng khiến nạn nhân suy sụp 22/12/2025 05:34

(PLO)- Hiện không có luật sư hay công ty luật nào có khả năng tự thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng; mọi rêu rao kiểu này đều là lừa đảo.

“Lừa đảo chồng lừa đảo” là thuật ngữ chỉ bẫy tâm lý mà ở đó, nạn nhân vừa mất tiền trong một vụ lừa đảo trước đó lại tiếp tục bị dẫn dụ vào một vụ lừa đảo mới với lời hứa hẹn sẽ giúp lấy lại số tiền đã mất.

Điểm chung của thủ đoạn này là khai thác triệt để tâm lý hoảng sợ, mặc cảm hoặc kỳ vọng lấy lại tài sản của nạn nhân. Dữ liệu cá nhân, lịch sử giao dịch và kịch bản bị lừa trước đó được các nhóm tội phạm mua bán, chia sẻ để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt lần hai.

Kịch bản thường thấy: Sau cú lừa đầu (đầu tư online, giả mạo người quen, trúng thưởng…), nạn nhân sẽ nhận được cuộc gọi “giải cứu” từ những người tự xưng công an, ngân hàng, chuyên gia an ninh mạng, luật sư, toà án, viện kiểm sát... Họ hứa hẹn phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền, nhưng yêu cầu nạn nhân nộp “phí xử lý” - để rồi nạn nhân lại một lần nữa rơi vào kịch bản chiếm đoạt được dàn dựng sẵn.

Dữ liệu cá nhân, lịch sử giao dịch và kịch bản bị lừa trước đó được các nhóm tội phạm mua bán, chia sẻ để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt lần hai. Ảnh minh hoạ: HUỲNH THƠ

Nỗi đau bị kẻ gian "tận thu"

Chị N.T.H. (TP.HCM) là nạn nhân điển hình của kịch bản lừa đảo liên hoàn. Sau khi bị chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng từ bẫy "việc làm online" mà các đối tượng giả danh đồng nghiệp dùng chiêu trò "khoe thu nhập" để dẫn dụ nạp tiền, chị H. tiếp tục rơi vào hố đen thứ hai.

Chưa kịp định thần sau mất mát, chị nhận được cuộc gọi video từ một người mặc sắc phục công an, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi tiền. Tin rằng đã gặp được cứu tinh, chị cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân và mã OTP. Chỉ trong phút chốc, 20 triệu đồng vừa vay mượn để sửa nhà đã bốc hơi khỏi tài khoản.

“Thấy họ mặc quân phục, tôi không chút nghi ngờ, ai dè lại bị lừa thêm lần nữa” - chị H nghẹn ngào nói với phóng viên.

Tương tự, ông Trần Minh Thanh sau khi mất gần 100 triệu đồng do kẻ gian giả mạo người thân, đã lên mạng xã hội chia sẻ cảnh báo. Ngay lập tức, một tài khoản lạ tiếp cận, giới thiệu ông đến "chuyên gia an ninh mạng" có khả năng lấy lại tiền lừa đảo.

Để tạo lòng tin, đối tượng này gửi hàng loạt bằng chứng giả mạo về các vụ thu hồi thành công, sau đó yêu cầu ông chuyển 5 triệu đồng "phí dịch vụ pháp lý". Với hy vọng gỡ gạc, ông Thanh chuyển tiền ngay lập tức. Kết quả, cả "chuyên gia" lẫn người giới thiệu đều chặn liên lạc.

Điểm chung của các vụ việc là tội phạm đã "đánh" chính xác vào tâm lý hoảng loạn và khao khát lấy lại tài sản của nạn nhân. Dữ liệu từ vụ lừa trước trở thành công cụ để chúng dàn dựng vở kịch hoàn hảo hơn cho lần sau, khiến nạn nhân vốn đã kiệt quệ lại càng lún sâu vào bi kịch.

Ma trận giả mạo

Sau khi sập bẫy đầu tư online, bà Lưu Trân lại tiếp tục rơi vào kịch bản "thu hồi tiền lừa đảo" đầy tinh vi. Tin vào hình ảnh thẻ luật sư và hợp đồng soạn thảo bài bản của một văn phòng trên mạng, bà Trân chấp nhận đóng 10% phí dịch vụ ban đầu. Sau đó, với tâm lý "cố theo đến cùng để gỡ gạc", bà liên tiếp chuyển thêm các khoản phí tố tụng, công chứng theo yêu cầu. Chỉ đến khi đối phương cắt đứt liên lạc, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa lần hai.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Hoàng Anh Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết hiện nay xuất hiện tràn lan các trang Facebook mạo danh luật sư, công ty luật hoặc cơ quan chức năng. Các đối tượng thậm chí sử dụng công nghệ AI để dựng video giả dạng chuyên gia, đưa ra những lời cam kết mĩ miều như hỗ trợ miễn phí hoặc chỉ thu phí sau khi lấy lại được tiền.

Luật sư Hoàng Anh Sơn khẳng định: "Đây là những chiêu lừa đánh vào sự tuyệt vọng của nạn nhân. Hiện không có luật sư hay công ty luật nào có khả năng tự thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng. Mọi quảng cáo kiểu này đều là lừa đảo.

Thực tế, việc thu hồi tài sản vô cùng gian nan. Ngay cả khi phát hiện sớm, việc ngăn chặn dòng tiền vẫn gặp khó khăn do giao dịch điện tử diễn ra quá nhanh qua nhiều tài khoản trung gian. Hơn nữa, các đối tượng thường ẩn danh, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, gây trở ngại lớn cho công tác điều tra và truy tố” - luật sư Hoàng Anh Sơn nói.