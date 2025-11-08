Công an kể về 2 sinh viên vay qua app để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo 08/11/2025 13:51

(PLO)- Phó trưởng công an phường Diên Hồng, TP.HCM kể về trường hợp hai sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM vay qua app để chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Sáng 8-11, UBND phường Diên Hồng và Hội Luật gia TP.HCM tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) với nhiều nội dung rất thiết thực, chuyển tải thông điệp trực tiếp đến người dân xoay quanh các nội dung về pháp luật.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tá Hoàng Đức Chinh, Phó trưởng công an phường Diên Hồng đã thông tin, tuyên truyền về các loại tội phạm mà người dân cần phòng ngừa, nâng cao cảnh giác.

Trung tá Hoàng Đức Chinh, Phó trưởng công an phường Diên Hồng đã thông tin, tuyên truyền về các loại tội phạm mà người dân cần phòng ngừa, nâng cao cảnh giác. Ảnh: THANH TUYỀN

Riêng với tội phạm công nghệ cao, Trung tá Hoàng Đức Chinh cho biết đây là loại tội phạm phức tạp. Công an TP.HCM đã ghi nhận 802 vụ lừa đảo lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao từ đầu năm đến nay; tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra các khuyến cáo và cũng nhận định được các đối tượng cầm đầu, chủ mưu của các đường dây lừa đảo. Theo đó, đa phần các đối tượng này tuyển dụng, lựa chọn công nhân còn ít hiểu biết đưa sang nước khác để vận hành đường dây này.

Vừa qua, Công an TP.HCM đã phối hợp với các tỉnh bạn truy quét tại một số tỉnh ở Campuchia là nơi trú đóng của các đường dây này để giải cứu, cắt đứt đường dây lừa đảo; giải cứu hơn 30 công dân Việt Nam...

Trung tá Hoàng Đức Chinh, Phó trưởng công an phường Diên Hồng tuyên truyền đến người dân về các loại tội phạm. Ảnh: THANH TUYỀN

Trung tá Hoàng Đức Chinh cũng cảnh báo đến người dân về các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, giới thiệu việc nhẹ lương cao để dẫn dụ qua Campuchia, tội phạm buôn bán người. Sau khi lợi dụng, dẫn dụ đưa qua Campuchia thì chúng ép người nhà đưa tiền để chuộc nạn nhân về, nếu không sẽ bán cho các "ổ" tội phạm, bóc lột sức lao động...

Từ đó, Phó trưởng công an phường Diên Hồng kêu gọi người dân nâng cao nhận thức và tố giác các đối tượng khi có nghi ngờ giả danh công an, giáo viên, viện kiểm sát... Theo ông, các đối tượng này sẽ liên tục gọi điện, thao túng tâm lý, đưa ra chiêu bài để yêu cầu người dân chuyển tiền mới buông tha. Người dân không nên nghe máy các số lạ, trả lời các câu hỏi của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại...

Người dân được tư vấn pháp lý miễn phí. Chương trình cũng có gian hàng trưng bày sách về pháp luật. Ảnh: THANH TUYỀN

Có trường hợp công an phường cũng xác định nạn nhân đang ở biên giới tỉnh Tây Ninh, chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia thì được công an giải cứu.

Dẫn chứng ngay tại địa bàn, Trung tá Hoàng Đức Chinh cho biết mới đây có hai sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đến công an phường trình báo mất tiền vì bị lừa đảo. Mỗi sinh viên mất hơn 100 triệu đồng vì bị đe dọa tính mạng người thân trong gia đình. Điểm đáng lưu ý là dù hai sinh viên này không có tiền vẫn đi vay qua app để chuyển tiền, vừa phải gánh lãi vay, vừa bị lừa.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM trao giải cho các thí sinh đoạt giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức pháp luật nâng tầm công dân số phường Diên Hồng". Ảnh: THANH TUYỀN

Trung tá Hoàng Đức Chinh cũng cho biết loại lừa đảo này sẽ biến tướng qua từng vụ việc, từng ngày, đánh vào tâm lý chung của người dân là chất phác, yêu thương con người...

Trong khuôn khổ của chương trình sáng nay, ban tổ chức cũng đã trao giải hội thi trực tuyến "Lan tỏa tri thức pháp luật nâng tầm công dân số phường Diên Hồng" đã được tổ chức trước đó. Đồng thời, tặng thẻ BHYT và quà an sinh cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường. Chương trình cũng tổ chức các quầy tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.