Cục Cảnh sát hình sự thông tin về Dự án Nuôi Em 15/12/2025 17:41

(PLO)- Trả lời báo chí về Dự án Nuôi Em, đại diện Cục Cảnh sát hình sự thông tin đơn vị đang trong quá trình chứng minh có hay không sự gian lận và vi phạm.

Ngày 15-12, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã trả lời báo chí liên quan đến Dự án Nuôi Em.

Theo đó, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết đơn vị đã chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ và chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc, trong đó tập trung vào 13 tỉnh, thành có dự án Nuôi Em hoạt động.

"Sau phản ánh của báo chí, Cục Cảnh sát hình sự chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Cục cũng như phối hợp với PC02 các địa phương, chỉ đạo rà soát nội dung phản ánh", Đại tá Lê Khắc Sơn nói.

Đại tá Lê Khắc Sơn thông tin về Dự án Nuôi Em. Ảnh: MINH TRÚC.

Về kết quả, Đại tá Lê Khắc Sơn thông tin đơn vị cùng công an các địa phương đang tổ chức xác minh rất quyết liệt.

"Chúng tôi đang quá trình chứng minh có hay không việc gian lận và vi phạm", Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết và khẳng định sẽ sớm thông tin với báo chí.

Nuôi Em là dự án thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn tại các khu vực vùng cao, do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và vận hành nhiều năm qua.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án này trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề công khai thông tin và minh bạch tài chính. Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội hôm 6-12, thắc mắc về việc thiếu thông tin chi tiết liên quan đến danh sách các em nhỏ được hỗ trợ.

Sau đó, nhiều nhà hảo tâm khác cũng lên tiếng, đặt nghi vấn về tình trạng trùng mã "Nuôi Em", cũng như cách phân bổ và sử dụng nguồn tiền quyên góp. Từ ngày 7-12 đến nay, phía dự án Nuôi Em đã đăng tải 6 thông báo chính thức nhằm giải trình các nội dung dư luận quan tâm.

Đại diện Cục Cảnh sát hình sự trả lời về Dự án Nuôi Em. Clip: MINH TRÚC

Ông Hoàng Hoa Trung cũng nhiều lần lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định dự án hoạt động vì mục tiêu thiện nguyện và sẵn sàng phối hợp làm rõ các vấn đề được đặt ra.

Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến tính minh bạch của dự án vẫn chưa lắng xuống, thậm chí lan rộng sang các tổ chức, cá nhân từng có hoạt động phối hợp với Nuôi Em.

Trước đó, ngày 13-12, Công an phường An Phú đã có văn bản gửi Tổ Cảnh sát khu vực và Ban điều hành 7 khu phố trên địa bàn, đề nghị tiến hành rà soát, báo cáo các vụ việc, tin báo có liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi Em.

Văn bản nêu rõ hiện Cục C02 (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh vụ việc liên quan đến dự án Nuôi Em do ông Hoàng Hoa Trung và bà Đỗ Thị Nga sáng lập.

Trên cơ sở đó, công an địa phương được yêu cầu phối hợp rà soát thông tin nhằm phục vụ công tác xác minh theo đúng quy định pháp luật. Công an phường An Phú giao Tổ Cảnh sát khu vực chủ trì, phối hợp với Ban điều hành các khu phố tổng hợp thông tin, tham mưu báo cáo kết quả về Phòng PC02 – Công an TP.HCM.