Các trường nói gì giữa hàng loạt nghi vấn dự án Nuôi Em thiếu minh bạch? 12/12/2025 16:02

(PLO)- Trong ba trường ở Quảng Ngãi nhận hỗ trợ từ dự án Nuôi Em có hai trường xác nhận, một trường chưa phản hồi.

Mới đây, trước hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch của dự án Nuôi Em, ông Hoàng Hoa Trung, người điều hành chương trình, đã công khai trên trang cá nhân các số liệu, giấy xác nhận của một số trường nhận hỗ trợ vào tháng 9, 10-2025.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, có ba trường học tại khu vực tỉnh Kon Tum cũ được công bố đã nhận hỗ trợ tháng 9 và tháng 10 từ dự án.

Bài đăng công khai trên trang cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung, nhà sáng lập dự án Nuôi em. Ảnh: Chụp từ trang cá nhân ông Trung

Theo hình ảnh từ bài đăng của ông Hoàng Hoa Trung, có ba trường ở Quảng Ngãi được nhận hỗ trợ.

Cụ thể: Trường Mầm non Ánh Dương (xã Đăk Hà) hơn 12,5 triệu đồng, Trường Tiểu học Ka Pa Kơ Lơng (xã Kon Braih) 159 triệu đồng, Trường Tiểu học Pờ Ê (xã Kon Plông) hơn 83 triệu đồng. Bài viết của ông Trung cũng đăng tải giấy đề nghị, biên bản xác nhận tài trợ và hình ảnh biên lai chuyển khoản cho các trường.

Trường tiểu học Pờ Ê ở xã Kon Plông, Quảng Ngãi.

Bà Dương Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương, xác nhận trường có nhận hỗ trợ đợt tháng 9, tháng 10-2025 như công khai của ông Trung.

Về các dấu mộc có màu sắc khác nhau, theo bà Tuyết, do hai loại giấy tờ sử dụng hai phương thức scan khác nhau, một bằng máy scan, một bằng ứng dụng điện thoại nên cho ra màu con dấu khác nhau. “Trường có nhận được hơn 12,5 triệu đồng từ dự án”- bà Tuyết thông tin.

Các giấy tờ gồm giấy đề nghị, biên nhận xác nhận tài trợ, biên lai chuyển tiền cho trường mầm non Ánh Dương được ông Trung đăng tải.

Về các điểm được cho là bất thường trong giấy đề nghị của Trường Mầm non Ánh Dương như "theo chương trình tài trợ của nhóm tình nguyện Niềm Tin trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia về việc triển khai chương trình Nuôi Em tại huyện Mường Chà", đại diện trường cho rằng có thể do lỗi đánh máy.

Theo đại diện trường, họ nhận mẫu giấy đề nghị từ dự án, điền thông tin theo thực tế được duyệt và gửi đi chứ không tự soạn thảo.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Pờ Ê ở xã Kon Plông xác nhận có nhận hỗ trợ từ dự án.

Tiếp tục xác minh tại Trường Tiểu học Pờ Ê (xã Kon Plông) về khoản tiền hơn 83 triệu đồng đợt tháng 9, 10-2025, bà Trần Thị Sang, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận đã nhận được hỗ trợ từ dự án với số tiền trên trong đợt vừa qua.

Bà Sang cho biết thêm trường đã nhận hỗ trợ từ dự án nhiều năm nay. Tuy nhiên, bà Sang nói: "Tôi sẽ kiểm tra lại các nội dung mà họ đăng tải trên mạng để xác minh, đối chiếu và thông tin lại".

Trường tiểu học Pờ Ê.

Riêng Trường Tiểu học Ka Pa Kơ Lơng ở xã Kon Braih được ông Trung công khai nhận hơn 159 triệu đồng, PV nhiều lần liên hệ với bà Đậu Thị Kim Anh, Hiệu trưởng trường này, qua điện thoại nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, dự án Nuôi Em gặp nhiều nghi hoặc về minh bạch tài chính, nghi vấn cắt xén tiền và việc dùng lãi tiền gửi tiết kiệm để vận hành. Đại diện dự án khẳng định không trốn tránh trách nhiệm và đang xây dựng kế hoạch hành động nhằm sửa đổi, nâng cấp quy trình hoạt động.

Đại diện quản lý dự án cho hay khoản tiền tồn từ năm 2019 được đem gửi tiết kiệm, dùng phần lãi phát sinh cho các chi phí vận hành như liên lạc, đi lại, khảo sát… và vấn đề này tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận.