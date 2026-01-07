Vụ nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai tại Lam Kinh: Áp lực nghề nghiệp và bài học sâu sắc 07/01/2026 09:09

(PLO)- Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, việc nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai nội dung lịch sử tại đây là sự cố ngoài mong muốn đáng tiếc.

Liên quan đến vụ việc nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai nội dung lịch sử tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa, trao đổi với PLO, bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Khu Di tích này, cho biết hướng dẫn viên Trịnh Thị Phương là một trong năm hướng dẫn viên đang làm việc tại di tích, có đầy đủ chứng chỉ và nghiệp vụ theo quy định.

Theo bà Tuyết, chị Phương có 11 năm công tác tại Lam Kinh, được phân công nhiệm vụ sưu tầm hiện vật kiêm nhiệm thuyết minh. Năm 2024, chị tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và vượt qua kỳ sát hạch để chính thức trở thành hướng dẫn viên.

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh nói về sự cố thuyết minh sai tại Lam Kinh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo bà Tuyết, đối với hướng dẫn viên Trịnh Thị Phương, Ban Quản lý khẳng định chị là người hiền lành, có ý thức nghề nghiệp, không có biểu hiện lệch lạc về tư duy hay nhận thức lịch sử. Sai sót vừa qua được xác định là sự cố ngoài mong muốn.

"Đây là sự cố đáng tiếc xuất phát từ áp lực nghề nghiệp, chỉ là một "tai nạn" không chủ ý phản ánh quan điểm hay nhận thức sai lệch về lịch sử" - bà Tuyết khẳng định.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh hiện có năm hướng dẫn viên và bốn phụ hướng dẫn viên, trong khi lượng khách tham quan hằng ngày khoảng hơn 300.000 lượt khách. Vào những ngày cao điểm, mỗi hướng dẫn viên không chỉ phải thuyết minh cho hàng trăm du khách mà còn kiêm nhiệm việc lái xe điện đưa các đoàn đi tham quan.

“Áp lực rất lớn, nhất là khi tiếp các đoàn nghiên cứu lịch sử, khách có chuyên môn cao, thường đặt ra nhiều câu hỏi rộng, chuyên sâu, thậm chí vượt ngoài phạm vi nội dung thuyết minh thông thường nên hướng dẫn viên cần phải tìm hiểu kỹ các dữ kiện lịch sử" - bà Tuyết chia sẻ.

Chị Lê Thị Loan, hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thuyết minh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chia sẻ nghề nghiệp, chị Lê Thị Loan cho biết đã có 16 năm làm hướng dẫn viên Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, nghề này đòi hỏi kiến thức rộng nhưng không ai có thể nắm chắc mọi vấn đề.

“Đứng trước đông người, đặc biệt là các nhà nghiên cứu lịch sử, áp lực rất lớn. Trong quá trình truyền tải thông tin, đôi khi có thể vấp, nói lặp hoặc nhầm mốc thời gian. Khi phát hiện sai, điều quan trọng là xin lỗi và đính chính lại cho du khách” - chị Loan nói.

Cùng quan điểm, chị Lê Thị Thức cũng có 16 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên chia sẻ sau sự việc của chị Phương, nhiều người trong nghề không khỏi lo lắng nên càng phải thận trọng hơn.

“Chúng tôi chỉ mong truyền tải các sự kiện lịch sử một cách đúng, đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Nghề hướng dẫn viên không quản mưa nắng, lễ Tết, chỉ cần có khách đến tham quan là phải làm nên có lúc cũng mắc sai sót, nhưng càng áp lực thì cần phải làm tốt hơn” - chị Thức nói.

Theo các hướng dẫn viên, thời điểm xảy ra sự cố, chị Phương chưa phải là hướng dẫn viên chính thức mà chỉ hỗ trợ thuyết minh khi lượng khách quá đông trong bối cảnh nhân lực hạn chế.

Hướng dẫn viên Lê Thị Thức thuyết minh trước đoàn khách tham quan đến từ Hưng Yên tại di tích Lam Kinh chiều 6-1. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Từ vụ việc trên, bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cho biết Ban Quản lý sẽ tiếp tục chấn chỉnh công tác thuyết minh, yêu cầu đội ngũ hướng dẫn viên thường xuyên cập nhật kiến thức lịch sử chính thống, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Triều Lê và các triều đại trong lịch sử dân tộc.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh (1418–1428), đồng thời là nơi thờ cúng tổ tiên và an nghỉ của các vua, hoàng thái hậu triều Hậu Lê. Di tích được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.