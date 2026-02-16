Tết an toàn – Sành điệu – Sành luật: Để niềm vui năm mới trọn vẹn 16/02/2026 08:00

(PLO)- Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow đặc biệt với chủ đề “Tết an toàn – Sành điệu – Sành luật”, mang đến góc nhìn đa chiều từ văn hóa, du lịch, giáo dục đến pháp lý, để mọi người cùng đón Tết trọn vẹn nhưng đúng luật, an toàn và văn minh.

Chương trình được phát trực tiếp trên báo điện tử plo.vn và các nền tảng số của báo, với sự đồng hành của Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn và Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương.

Các khách mời tham dự talkshow đặc biệt trước thềm năm mới với chủ đề: “Tết an toàn﻿ – Sành điệu – Sành luật﻿”. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhìn lại một năm rực rỡ, gửi gắm niềm tin vào Bính Ngọ

Trong không khí thiêng liêng trước thềm năm mới, các vị khách mời đã cùng nhìn lại năm 2025 rực rỡ và chia sẻ niềm tin về một chặng đường mới đang mở ra.

ThS – Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương, nhấn mạnh hai điểm sáng nổi bật. Trước hết là chính sách an sinh xã hội ngày càng lấy người dân làm trung tâm, giúp nhiều nhóm yếu thế được thụ hưởng thành quả phát triển. Kế đó là sự quyết liệt của chính quyền trong đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt việc ứng dụng hệ thống camera giám sát hiện đại đã góp phần đẩy lùi tội phạm đường phố, tạo cảm giác an toàn cho người dân khi tham gia không gian công cộng.

“Tôi tin năm 2026, đời sống người dân sẽ tiếp tục được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, trong một xã hội hài hòa và tốt đẹp hơn” - Luật sư Lương khẳng định.

Ở góc nhìn của người đam mê xê dịch, nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An gọi năm 2025 là một hành trình “trọn vẹn và đong đầy”. Anh đã ghi lại nhiều dấu ấn đáng nhớ của đất nước qua các sự kiện lớn như A50, A80; đồng thời thực hiện những chuyến đi đặc biệt: khám phá Bắc Cực trên tàu phá băng, bay dọc 3.000 km bờ biển cùng Không quân Việt Nam, đặt chân đến 15 quốc gia.

Với vai trò Đại sứ Du lịch TP.HCM, anh bày tỏ niềm tự hào khi được góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. “Mỗi bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc, mà còn là trách nhiệm kể câu chuyện về đất nước mình” – anh nói.

Trong khi đó, ThS Hồ Nhựt Quang, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ, nhìn lại một năm sôi động của đời sống văn hóa. Ông đặc biệt ấn tượng với Expo 2025 Osaka – nơi những công nghệ tương lai được trình diễn, mở ra nhiều kỳ vọng cho đời sống hiện đại. Ở trong nước, câu lạc bộ do ông phụ trách cũng cán mốc 965 buổi talkshow, một con số cho thấy nhu cầu tìm về các giá trị văn hóa ngày càng lớn.

Đại diện lĩnh vực giáo dục, TS Nguyễn Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn, đánh giá 2025 là năm bận rộn với nhiều chương trình hợp tác quốc tế. Nhà trường đã gặt hái thành công trong việc thu hút sinh viên từ Myanmar, Lào, Cuba và đưa sinh viên Việt Nam sang học tập tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Ông hy vọng năm Bính Ngọ sẽ là bệ phóng để giáo dục Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cung ứng nhân lực cho kỷ nguyên mới.

Các khách mời trò chuyện bên lề talk show “Tết an toàn – Sành điệu – Sành luật”. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhìn từ nhiều lĩnh vực khác nhau, các khách mời cùng hướng đến một điểm chung: niềm tin vào nội lực dân tộc, giống như hình tượng con ngựa trong năm Bính Ngọ - mạnh mẽ, bền bỉ và không ngừng tiến về phía trước.

Từ biểu tượng con ngựa đến triết lý Tết đoàn viên

ThS Hồ Nhựt Quang, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ (giữa) chia sẻ góc nhìn văn hóa về linh vật ngựa và phong tục tập quán vào dịp Tết cổ truyền. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, con ngựa không chỉ là phương tiện mà còn là biểu tượng của ý chí và bản lĩnh. ThS Hồ Nhựt Quang phân tích, câu nói “Tâm viên ý mã” nhắc nhở con người về sự xao động nội tâm. Muốn đạt “Mã đáo thành công”, mỗi người phải biết thuần hóa “con ngựa” trong chính mình, tức là rèn sự tập trung, trung thành với mục tiêu và bền bỉ theo đuổi đến cùng.

Hình ảnh con ngựa bị che hai bên mắt khi di chuyển là ẩn dụ cho việc chỉ hướng về phía trước. Tiếng lục lạc treo trên cổ ngựa như hồi chuông thức tỉnh, giữ tinh thần tỉnh táo giữa bao cám dỗ.

Theo ThS Hồ Nhựt Quang, Tết cổ truyền gói gọn trong ba từ khóa gồm kết nối, biết ơn và cát tường. Kết nối là trở về với gia đình, với cội nguồn. Biết ơn là tri ân đất nước, cha mẹ, thầy cô, cộng đồng. Cát tường là gửi gắm ước nguyện bình an, thịnh vượng.

Tục “Chạp mã” – thăm viếng mộ tổ tiên vào tháng Chạp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Món cơm nếp dâng cúng ở miền Nam tượng trưng cho sự kết dính của dòng tộc. Vào ngày Tết dựng cây nêu là một tục lệ quen thuộc. Cây nêu nối đất với trời, thể hiện sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Hình ảnh trái cau vàng (Đại phúc bì) treo trên ngọn nêu mang ngụ ý treo "đại phúc" vào nhà.

Ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Táo, hình tượng “hai ông một bà” ẩn chứa triết lý cân bằng và giữ lửa ấm trong gia đình. Trên mâm cỗ, thịt kho tàu với miếng thịt vuông và trứng tròn tạo thế “vuông tròn” hòa hợp; chữ “tàu” mang nghĩa vùng nước lợ giao thoa mặn – ngọt, như tính cách dung hòa của người Nam Bộ. Con gà cúng đại diện cho năm đức tính Văn – Võ – Dũng – Nghĩa – Tín.

Ngày Tết có loài hoa không thể thiếu là hoa cúc. Hoa cúc tượng trưng cho lúa gạo đầy bồ, cho khí tiết bền bỉ khi hoa héo không rụng cánh, lá không rời cành. Bánh chưng, bánh tét là biểu tượng của tinh thần đùm bọc. Ngay cả tục dán giấy đỏ lên gốc cây, miệng giếng cũng thể hiện sự tri ân thiên nhiên.

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” – đó không chỉ là lịch trình thăm viếng, mà là hành trình nhắc nhớ về cội nguồn: "Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu".

Chăm lo Tết cho sinh viên: Để không ai bị bỏ lại phía sau

TS. Nguyễn Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (bìa phải) chia sẻ về các hoạt động chăm lo Tết. Ảnh: THUẬN VĂN

Mỗi dịp Tết đến xuân về, cùng với không khí hân hoan đón năm mới, việc chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên luôn được Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đặc biệt quan tâm. Theo TS Nguyễn Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Tết không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng học đường, lan tỏa giá trị văn hóa và sẻ chia trách nhiệm xã hội.

Hằng năm, trường đều tổ chức hội xuân với nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Năm nay, chương trình mang chủ đề “BKC – Tết sum vầy”, được xây dựng như một sân chơi mở, khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần chủ động của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Không gian hội xuân không chỉ rộn ràng sắc màu mà còn đậm chất truyền thống.

Điểm đặc biệt của năm nay là sự tham gia của hơn 500 sinh viên quốc tế đến từ Cuba, Lào, Myanmar… Lần đầu tiên, nhiều bạn trẻ nước ngoài được trực tiếp trải nghiệm dựng gian hàng bằng tre nứa, tự tay gói bánh chưng, bánh tét và thức xuyên đêm canh nồi bánh đỏ lửa. Những hoạt động ấy không chỉ tái hiện phong vị Tết Việt mà còn tạo nên sự giao thoa văn hóa ngay trong khuôn viên trường học.

Theo TS Dũng, việc lồng ghép trải nghiệm văn hóa với bảo vệ môi trường và hoạt động thiện nguyện đã biến dịp Tết tại trường trở thành một học kỳ đặc biệt” – ông nhấn mạnh. Ở đó, sinh viên không chỉ vui xuân mà còn học cách sẻ chia, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống.

Song song với các hoạt động lễ hội, nhà trường luôn đồng hành và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, hơn 50 chuyến xe được tổ chức để đưa sinh viên từ miền Trung trở vào về quê ăn Tết, giúp các em giảm bớt gánh nặng chi phí và yên tâm sum họp cùng gia đình. Đối với sinh viên quốc tế, đặc biệt là các bạn đến từ Myanmar chịu ảnh hưởng của thiên tai, trường đã cấp học bổng hỗ trợ kịp thời.

Vui xuân văn minh, sành điệu nhưng phải sành luật

ThS - Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương, chia sẻ những góc nhìn pháp lý tại talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh câu chuyện văn hóa, talkshow dành nhiều thời lượng cho khía cạnh pháp lý – yếu tố giữ cho niềm vui Tết không trượt khỏi giới hạn.

ThS - Luật sư Lê Kiên Lương cho rằng dịp Tết, tâm lý “vui là chính” dễ khiến nhiều người chủ quan. Tuy nhiên, “Pháp luật không có vùng cấm và cũng không có ngoại lệ cho những ngày lễ Tết”.

Theo ông, có 3 hiểu lầm phổ biến mang tên "Không sao đâu" mà người dân cần đặc biệt lưu ý: Thứ nhất là vi phạm giao thông. Nhiều người cho rằng ngày Tết lực lượng chức năng sẽ “giơ cao đánh khẽ” với lỗi nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm… Nhưng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt rất nghiêm khắc và được áp dụng xuyên Tết. Cảnh sát giao thông vẫn trực chiến, xử lý không ngoại lệ.

Thứ hai là hành vi đánh bạc. Pháp luật không cấm đánh bài vui xuân, nhưng nếu có ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật thì bị coi là đánh bạc. Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, khi tổng số tiền trên chiếu bạc đạt ngưỡng luật định, người tham gia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dù sau đó tiền thắng được dùng để “lì xì lại”, hành vi ăn thua bằng tiền tại thời điểm bị bắt quả tang vẫn cấu thành vi phạm.

Thứ ba là việc đốt pháo. Người dân chỉ được phép sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất; mọi hành vi sử dụng pháo nổ trái phép đều bị xử lý nghiêm, thậm chí có thể bị truy cứu tội gây rối trật tự công cộng.

Du xuân nên đi đâu để vừa vui vừa trọn vẹn?

Nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An (giữa) chia sẻ các địa điểm du lịch vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Ảnh: THUẬN VĂN

Gợi ý về điểm đến đầu năm, nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An cho rằng lựa chọn hành trình cần phù hợp với từng đối tượng đồng hành. Nếu đi cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ, nên ưu tiên những nơi có hạ tầng du lịch thuận tiện, nhịp sống vừa phải như Huế, Đà Nẵng hoặc Hội An. Đây là những điểm đến vừa giàu giá trị văn hóa, vừa đảm bảo sự tiện nghi, an toàn cho cả gia đình.

Với người trẻ ưa khám phá, anh gợi ý vùng Tây Bắc và Đông Bắc – nơi mùa xuân cũng là mùa lễ hội của đồng bào Tày, Nùng, Thái, Mông. Những cung đường núi non hùng vĩ cùng không khí lễ hội đặc trưng sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt, đậm bản sắc.

Nếu muốn bước ra thế giới, anh đề xuất Pakistan như một điểm đến giàu trải nghiệm với vẻ đẹp hoang sơ và sự hiếu khách. Bên cạnh đó, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là lựa chọn hấp dẫn trong mùa xuân, khi cảnh sắc và các hoạt động văn hóa đầu năm diễn ra sôi động.

Tuy nhiên, theo nhiếp ảnh gia Hải An, điều quan trọng không chỉ là đi đâu mà là đi như thế nào. Khi đến một quốc gia khác, mỗi người cần tìm hiểu kỹ văn hóa và phong tục địa phương trước chuyến đi. Sự chuẩn bị ấy giúp du khách hòa nhập tốt hơn, tránh những hành xử không phù hợp và hạn chế rắc rối pháp lý không đáng có. Việc tìm hiểu có thể thông qua sách, mạng xã hội hay các video trải nghiệm của những người đi trước. Ngày nay, các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube cung cấp rất nhiều chia sẻ thực tế, mẹo hữu ích và cả những bài học kinh nghiệm.

Chia sẻ quan niệm về Tết đoàn viên, anh cho rằng đoàn viên không nhất thiết phải bó hẹp trong một ngôi nhà cố định. Ở bất cứ đâu, chỉ cần ở cạnh những người mang lại yêu thương và hạnh phúc, đó đã là đoàn viên. Dù vậy, anh vẫn giữ thói quen ở nhà đến hết mùng 2 để thực hiện nghi lễ tổ tiên, từ mùng 3 mới bắt đầu hành trình khám phá.