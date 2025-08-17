Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam Cảnh sát cứu nạn - cứu hộ và dòng ký ức 'đứng giữa lằn ranh sinh tử' 17/08/2025 06:30

(PLO)- Trong suốt hơn 20 năm gắn bó với nghề, Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần cùng đồng đội vượt qua những giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025), Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ với PV Pháp Luật TP.HCM những câu chuyện chưa từng kể về nghề cứu nạn - cứu hộ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng tâm niệm đây không chỉ là một công việc mà là một sứ mệnh được khoác trên vai - một lời thề không nói thành lời, nhưng được khẳng định bằng hành động mỗi khi còi báo động vang lên. Mỗi nhiệm vụ là một cuộc chạy đua với tử thần và là lời hứa bất thành văn với nhân dân: “Khi có nguy hiểm, chúng tôi sẽ có mặt”.

. Phóng viên: Thưa Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, ông có thể chia sẻ một vụ cứu hộ đặc biệt, vừa đòi hỏi lòng dũng cảm vừa cần sự phối hợp thuần thục của toàn lực lượng?

+ Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng: Trong quá trình công tác, tôi đặc biệt nhớ ba vụ việc:

Thứ nhất là trận lũ lớn gây cô lập 41 người dân trên một cù lao ở Đạ Nghịt (huyện Lạc Dương). Nước lũ dâng nhanh, chảy xiết, xóa sạch các điểm qua lại. Trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế, chúng tôi vừa phải tìm cách tiếp cận, vừa đảm bảo không để nước cuốn trôi phương tiện và lực lượng.

Thứ hai là vụ sạt lở nghiêm trọng trên đường Hoàng Hoa Thám (nay là phường Xuân Hương, TP Đà Lạt). Hàng chục nghìn mét khối đất đá đổ xuống, vùi lấp hoàn toàn một công trình, làm sập nhiều nhà, còn những ngôi nhà xung quanh nghiêng tới 30 độ, chực chờ đổ sập. Phía trên, hàng chục tấn bê tông và khối đất đá khổng lồ vẫn chực chờ trôi xuống, đe dọa tính mạng lực lượng cứu hộ. Năm người mắc kẹt, chúng tôi nhanh chóng đưa ba người ra an toàn. Hai người già còn lại bị kẹt trong khe hẹp giữa trần nhà và chiếc giường, không gian chỉ vừa cho một người luồn vào. Tổ cứu hộ phải thao tác từng centimet, vừa trấn an nạn nhân vừa cẩn trọng để không gây thêm sụp đổ.

Thứ ba là vụ sạt lở đất đá vùi lấp trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc. Đây là vụ việc để lại nhiều ám ảnh bởi nó cướp đi ba sinh mạng đồng chí của chúng tôi.

.Trong những vụ việc đó, đã bao giờ ông và đồng đội đứng trước ranh giới sống chết?

+ Nhiều chứ. Nhưng khi đã lao vào cứu người, chúng tôi không nghĩ nhiều. Chỉ tập trung làm sao đưa người ra nhanh nhất, an toàn nhất, đồng thời bảo vệ chính đồng đội mình.

Vụ đèo Bảo Lộc là ký ức không thể nào quên với tôi. 2 giờ 45 sáng nhận tin, chúng tôi lập tức xuất quân. Các đơn vị gần hiện trường đến trước, còn lực lượng PCCC&CNCH toàn tỉnh mất hơn 2 tiếng để tập hợp và tiếp cận. Suốt nhiều giờ mưa xối xả, đất đá vẫn tiếp tục tràn xuống. Ba đồng chí hy sinh, trong đó có một người từng công tác với tôi từ thời nghĩa vụ. Suốt gần một ngày đào bới, đến những nhát gầu cuối cùng, chúng tôi tìm thấy anh nguyên vẹn. Khoảnh khắc đó, tất cả anh em đều nghẹn lại.

.Với địa hình hiểm trở, mùa mưa nhiều nguy cơ sạt lở, lực lượng PCCC&CNCH Lâm Đồng chuẩn bị và ứng trực thế nào?

+ Chúng tôi luôn nhận được sự chỉ đạo toàn diện từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là Ban Giám đốc Công an tỉnh. Công tác phòng ngừa được triển khai từ sớm: hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy; huấn luyện nghiệp vụ; duy trì lực lượng, phương tiện, hậu cần đầy đủ. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với quân đội, y tế, chính quyền cơ sở… giúp chúng tôi xử lý tình huống khẩn cấp hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

.Ở Đà Lạt - thành phố du lịch, việc phòng cháy tại homestay, resort… vừa đảm bảo an toàn vừa không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh được thực hiện ra sao?

+ Đây là môi trường tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Chúng tôi vừa tăng cường kiểm tra, vừa hướng dẫn tận tình, giúp cơ sở khắc phục tồn tại. Đặc biệt, những cơ sở tồn tại từ trước khi luật mới có hiệu lực hoặc gặp khó khăn trong việc đáp ứng quy định đều được chúng tôi hỗ trợ, hướng dẫn từng bước. Với những thủ tục cần giải quyết, chúng tôi rút ngắn thời gian 30-50% so với quy định, kể cả trên dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, đồng thời tạo điều kiện cho du lịch phát triển, đóng góp vào kinh tế địa phương.

.Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng nhìn nhận thế nào về mối quan hệ giữa người lính PCCC-CNCH và nhân dân?

+ Chúng tôi luôn ghi nhớ 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và 4 điều Bác dạy lực lượng PCCC. Điều gì có lợi cho dân thì hết sức làm, điều gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tất cả chỉ vì nhân dân phục vụ. Trong từng vụ việc, tình cảm ấy được thể hiện không bằng lời nói mà bằng hành động, bằng sự tận tụy và hy sinh thầm lặng.

.Phẩm chất quan trọng nhất của người lính cứu hỏa, cứu hộ là gì, thưa ông?

+ Là “cái đầu lạnh” để bình tĩnh xử lý mọi tình huống và “trái tim nóng” luôn nhiệt huyết, sẵn sàng vì nhân dân. Chúng tôi phải cân nhắc từng bước để không gây nguy hiểm cho nạn nhân và cho chính mình, nhưng cũng phải đủ quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội sống sót của họ.

.Nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng muốn gửi thông điệp gì đến thế hệ trẻ?

+ Hãy rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, bản lĩnh và nghiệp vụ vững vàng. Nghề này luôn gắn bó với nhân dân và vì nhân dân. Dù làm bất cứ nhiệm vụ gì, hãy nhớ rằng sự an toàn, bình yên của người dân là giá trị cao nhất mà chúng ta phải bảo vệ.

Đây không chỉ là câu chuyện nghề, mà còn là bức chân dung sống động về những người lính PCCC&CNCH luôn sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để đem bình yên trở lại. Những chiến công ấy cùng hàng nghìn vụ chữa cháy, cứu nạn thành công khác đã góp phần vào bảng vàng thành tích của Công an tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm qua, tô đậm truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND Việt Nam.

.Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng.