Khám phá bên trong ‘lâu đài Giáng sinh’ kiểu châu Âu giữa lòng TP.HCM

Media

Khám phá bên trong ‘lâu đài Giáng sinh’ kiểu châu Âu giữa lòng TP.HCM

NGUYỆT NHI

(PLO)- Một khách sạn ở TP.HCM hóa “lâu đài Giáng sinh” lộng lẫy, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ và gia đình đến tham quan, chụp ảnh check-in dịp Noel.

Lau dai giang sinh (1).jpg
Xuất hiện trên mạng xã hội gần đây, hình ảnh một khách sạn nằm trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TP.HCM) nhanh chóng gây chú ý. Công trình sáng rực về đêm, được nhiều người ví von như một "lâu đài Giáng sinh"﻿ ở châu Âu.
Lau dai giang sinh (17).jpg
Dù mới mở cửa đón khách tham quan hơn một tuần nay nhưng khu vực này đã thu hút đông người dân đến chụp ảnh mỗi tối. Vào cuối tuần, lượng khách ghi nhận lên đến hàng trăm lượt khách tham quan.
Lau dai giang sinh (2).jpg
Lau dai giang sinh (18).jpg
Lau dai giang sinh (6).jpg
Lau dai giang sinh (12).jpg
Mỗi góc trong lâu đài được bày trí với tiểu cảnh, giúp khách dễ dàng tìm được nhiều góc chụp ảnh.
Lau dai giang sinh (5).jpg
Dọc theo đại lộ, công trình nổi bật với hệ thống đèn trang trí rực rỡ. Nhiều người đi đường tranh thủ dừng lại để chụp ảnh trong không gian Giáng sinh.
Lau dai giang sinh (10).jpg
Chị Hồng Phấn (trái, ngụ phường Phú Lâm) cho biết ấn tượng với không gian trang trí sang trọng và quy mô của khách sạn. Do địa điểm nằm gần nhà, chị cùng gia đình ghé tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm.
Lau dai giang sinh (7).jpg
Bên trong, khoảng sân rộng được trang trí bởi hàng trăm dây đèn chớp, tiểu cảnh bắt mắt.
Lau dai giang sinh (9).jpg
Điểm nhấn thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình là hệ thống phun tuyết nhân tạo, hoạt động từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30 mỗi ngày, mỗi đợt cách nhau khoảng 30 phút.
Lau dai giang sinh (8).jpg
Bên cạnh không gian trang trí, khách sạn còn tổ chức chương trình ông già Noel phát quà cho các em nhỏ, thu hút nhiều gia đình có trẻ em tham gia.
Lau dai giang sinh (14).jpg
Cuối tuần, nhiều bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc trước thềm Giáng sinh.
Lau dai giang sinh (16).jpg
Không gian bên trong khách sạn có nhiều tiểu cảnh Giáng sinh như ông già Noel, xe trượt tuyết, cây thông... phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách.
Lau dai giang sinh (13).jpg
Giá vé vào cổng là 79.000 đồng/người, bao gồm một phần đồ uống hoặc bánh dùng tại chỗ. Theo ghi nhận, mức giá này được nhiều khách tham quan đánh giá là phù hợp cho một buổi tối dạo chơi, chụp ảnh trong không gian Giáng sinh. Khu vực trang trí dự kiến mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 31-12.

Mời bạn đọc gửi ảnh tham gia “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.

Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.

- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.

- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban Tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (02-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.

NGUYỆT NHI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#lâu đài #giáng sinh #check-in

Đọc thêm