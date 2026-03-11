Hoa kèn hồng khoe sắc, nhuộm hồng các tuyến đường trung tâm TP.HCM 11/03/2026 08:00

(PLO)- Cứ vào tháng 3, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM rực rỡ sắc hoa kèn hồng nở rộ, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng đô thị, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Những ngày qua, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM như: đường Điện Biên Phủ (phường Bình Thạnh), Hàm Nghi (phường Bến Nghé), đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần hầm vượt sông Sài Gòn) hay khu công viên Sài Gòn Wonderland (gần đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong)… trở nên rực rỡ bởi sắc hoa kèn hồng.

﻿ ﻿ Hoa kèn hồng hay được biết đến với tên gọi khác là hoa hồng phấn hay chuông hồng, có màu hồng phấn nhẹ, cánh mỏng, hình chuông và thường mọc thành từng chùm lớn trên cành.

Dưới ánh nắng đầu ngày, từng chùm hoa kèn hồng nổi bật trên nền trời xanh, tạo nên những vòm hoa đẹp mắt giữa phố xá tấp nập.

Khi hoa nở rộ, phần lớn lá trên cây rụng đi, chỉ còn lại những cụm hoa nổi bật.

Từ năm 2009, hoa kèn hồng loài hoa được ví von là hoa anh đào của phương Nam được trồng thử nghiệm tại một số tuyến đường tại trung tâm TP.HCM.

Một số bạn trẻ tranh thủ dừng xe bên đường Điện Biên Phủ (phường Bình Thạnh) và ghi lại những khoảnh khắc đẹp với hoa kèn hồng.

Hoa kèn hồng trên đường đường Võ Văn Kiệt (khu vực hướng về hầm Thủ Thiêm) khoe sắc dưới ánh nắng sớm.

Hoa kèn hồng rực rỡ cạnh tòa nhà Bitexco, một trong những biểu tượng hạ tầng nổi bật của TP.HCM.

Hàng chục cây hoa kèn hồng lâu năm trên đường Hàm Nghi (phường Bến Nghé) nở rộ, nhuộm hồng cả tuyến đường.

Nhiều người tranh thủ tìm đến các cung đường kèn hồng để lưu lại những khung hình đẹp trước khi mùa hoa khép lại.

Vườn hoa kèn hồng tại công viên Sài Gòn Wonderland (phường Tân Phong) trở thành địa điểm mới thu hút đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ đến chụp ảnh.

Nhóm chị Thủy (thứ 2 từ trái, phường Tân Sơn) cùng những người bạn của mình đến công viên Sài Gòn Wonderland để tham quan vì đây là địa điểm tập hợp nhiều cây hoa kèn hồng và đang trong thời gian nở đẹp nhất.

Minh Ngọc (trái) và An cùng check-in với hoa kèn hồng tại phường Tân Phong. "Nhìn rất nhẹ nhàng và dễ chịu, khung cảnh thì yên bình. Do nhà mình rất gần với địa điểm này nên việc duy chuyển đến đây cũng dễ dàng. Lời khuyên cho mọi người là nên đi vào buổi sáng sớm thì sẽ mát mẻ hơn” - Minh Ngọc nói.