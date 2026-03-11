Hoa kèn hồng khoe sắc, nhuộm hồng các tuyến đường trung tâm TP.HCM
QUỲNH DIỆP - THUẬN VĂN
(PLO)- Cứ vào tháng 3, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM rực rỡ sắc hoa kèn hồng nở rộ, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng đô thị, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Những ngày qua, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM như: đường Điện Biên Phủ (phường Bình Thạnh), Hàm Nghi (phường Bến Nghé), đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần hầm vượt sông Sài Gòn) hay khu công viên Sài Gòn Wonderland (gần đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong)… trở nên rực rỡ bởi sắc hoa kèn hồng.
Hoa kèn hồng hay được biết đến với tên gọi khác là hoa hồng phấn hay chuông hồng, có màu hồng phấn nhẹ, cánh mỏng, hình chuông và thường mọc thành từng chùm lớn trên cành.
Vườn hoa kèn hồng tại công viên Sài Gòn Wonderland (phường Tân Phong) trở thành địa điểm mới thu hút đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ đến chụp ảnh.
Nhóm chị Thủy (thứ 2 từ trái, phường Tân Sơn) cùng những người bạn của mình đến công viên Sài Gòn Wonderland để tham quan vì đây là địa điểm tập hợp nhiều cây hoa kèn hồng và đang trong thời gian nở đẹp nhất.
Dù chỉ nở rộ trong thời gian ngắn, hoa kèn hồng vẫn kịp mang đến cho TP.HCM những góc phố rực rỡ sắc xuân.