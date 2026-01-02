Sắc hồng hoa anh đào ngập tràn Măng Đen 02/01/2026 11:05

(PLO)- Hoa anh đào bung nở rực rỡ, Măng Đen đón lượng lớn du khách đến du xuân, chụp ảnh đầu năm.

Những ngày đầu năm mới 2026, Măng Đen (Quảng Ngãi) khoác lên mình màu hồng đặc trưng của hoa anh đào. Hoa bung nở đồng loạt giữa tiết trời se lạnh vùng cao, tạo nên khung cảnh lãng mạn, trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Hoa anh đào nở rực hồng Măng Đen.

Từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuỗi hoạt động chào năm mới, trong đó nổi bật là Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026. Các hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức xen kẽ trong không gian ngập tràn sắc hoa, góp phần tạo không khí sôi động cho cao nguyên những ngày đầu xuân.

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là hoạt động khinh khí cầu bay giữa mùa hoa, mang đến cho du khách trải nghiệm ngắm toàn cảnh Măng Đen từ trên cao, trong làn sương mờ đặc trưng của vùng núi.

Mai anh đào được trồng tập trung dọc Quốc lộ 24, các tuyến đường Võ Thị Sáu, Phan Bội Châu, khu vực quảng trường trung tâm xã Măng Đen, Vườn nghệ thuật Măng Đen, hồ Đam Bri…

Hoa anh đào bắt đầu nở rộ khoảng một tuần qua và đang bước vào thời điểm đẹp nhất.

Người dân địa phương cho biết, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, hoa anh đào sẽ còn bung sắc trong nhiều ngày tới, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, chụp ảnh.

Theo thống kê của địa phương, trên địa bàn xã Măng Đen hiện có hơn 20.000 cây mai anh đào, được trồng từ năm 2010. Qua nhiều năm, loài hoa này dần trở thành biểu tượng mùa xuân của Khu du lịch quốc gia Măng Đen.

Dù thời tiết có những đợt lạnh kéo dài, nhiều cây vẫn ra nụ và nở hoa đồng loạt, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian xanh của rừng thông và thảm thực vật bản địa.

Bà Nguyễn Thị Lành, người dân xã Măng Đen, cho biết năm nay hoa nở đều, sắc hồng tươi. “Mỗi sáng đi qua các tuyến đường ngập hoa, tôi cảm nhận rõ không khí Tết đến sớm, ai cũng thấy vui hơn”, bà Lành nói.

Anh Lê Văn Tùng, người kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Măng Đen, cho hay cứ vào mùa hoa anh đào, lượng khách tăng mạnh. “Khách đến không chỉ nghỉ dưỡng mà còn ngắm hoa, chụp ảnh. Gia đình tôi dù đã chuẩn bị từ sớm nhưng phòng vẫn kín ngay từ đầu kỳ nghỉ”, anh Tùng chia sẻ.

Hoa anh đào đẹp nhất từ lúc chớm nở đến khoảng hai tuần sau đó, trước khi cánh hoa phai dần và cây bắt đầu ra lộc, đâm chồi non, báo hiệu chu kỳ sinh trưởng mới.

Khu du lịch quốc gia Măng Đen, với trung tâm là xã Măng Đen, nằm trên cao nguyên Kon Plông ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển. Nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan rừng nguyên sinh còn khá nguyên vẹn, được nhiều du khách ví như “Đà Lạt thứ hai” của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Theo ghi nhận của địa phương, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú ở Măng Đen đạt 100%. Nhiều cơ sở kín phòng trong các ngày cao điểm, cho thấy sức hút ngày càng lớn của mùa hoa anh đào và vị thế của Măng Đen trên bản đồ du lịch.