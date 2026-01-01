Xuyên dãy Bình Đê, đưa cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn về đích 01/01/2026 15:37

(PLO)- Vượt qua những khó khăn, phức tạp về địa chất, nguy hiểm, các kỹ sư đã đưa hầm Bình Đê về đích sớm, góp phần thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025) đã thông xe kỹ thuật.

Một trong những hạng mục then chốt quyết định tiến độ toàn tuyến đường này là hầm Bình Đê – hầm số 3 của dự án, hầm đường bộ dài nhất trên đoạn cao tốc này.

Hầm Bình Đê là đường hầm dài nhất cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tuyến hầm “trái tim” của dự án

Hầm Bình Đê nằm sâu trong dãy núi Bình Đê, địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp. Việc thi công hầm kéo dài hơn ba năm, ghi nhận nỗ lực lớn của hàng nghìn kỹ sư, công nhân trong điều kiện ăn rừng, ngủ núi, bám trụ công trường suốt nhiều mùa mưa nắng.

Hàng ngàn kỹ sư, công nhân làm việc liên tục nhiều tháng trời, đưa hầm về đích trước hạn.

Theo Ban điều hành dự án, hầm Bình Đê được xác định là hạng mục “trái tim”, bởi nếu hầm không thông thì toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn không thể vận hành đồng bộ.

Hầm có chiều dài 3.200 m, quy mô hai ống hầm song song, đáp ứng tiêu chuẩn hầm đường bộ hiện đại.

Những ngày này, bên trong hầm Bình Đê, các tổ đội thi công vẫn làm việc liên tục để hoàn thiện hệ thống điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và vận hành thử. Dưới ánh đèn điện, lòng hầm hiện ra kiên cố, nền bê tông phẳng, vỏ hầm được gia cố chắc chắn.

Máy móc hiện đại được huy động, đảm bảo tiến độ và chất lượng hầm.

Kỹ sư Bùi Hồng Đăng, Giám đốc Ban chỉ huy thi công hầm Bình Đê, cho biết anh gắn bó với công trình từ những ngày đầu mở cửa hầm.

“Ba năm làm việc liên tục trong lòng núi, áp lực rất lớn nhưng cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời làm nghề của tôi”, anh Đăng nói.

Địa chất phức tạp, nhiều lần thay đổi phương án

Theo các kỹ sư, thách thức lớn nhất của hầm Bình Đê nằm ở điều kiện địa chất. Trong quá trình đào hầm, nhiều đoạn xuất hiện đá mềm, đá phong hóa mạnh, khác so với hồ sơ khảo sát ban đầu. Nguy cơ sạt lở, mất an toàn luôn hiện hữu.

“Có thời điểm, sau mỗi lần nổ mìn, đá rời rạc, không ổn định. Nếu tiếp tục thi công theo phương án cũ sẽ rất nguy hiểm” - kỹ sư Đăng cho hay.

Địa chất phức tạp gây không ít khó khăn trong quá trình đào hầm.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy đã quyết định thay đổi phương án kỹ thuật, điều chỉnh biện pháp đào, khoan, nổ mìn và gia cố vỏ hầm. Việc này khiến tiến độ chịu áp lực lớn, nhưng theo các kỹ sư, an toàn là nguyên tắc không thể đánh đổi.

Nhờ kịp thời điều chỉnh giải pháp thi công, công tác đào hầm dần ổn định. Các đoạn hầm được gia cố ngay sau khi đào, phun vữa và lắp đặt kết cấu chống đỡ theo đúng quy trình kỹ thuật. Suốt quá trình thi công, công trình không xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn lao động.

Hầm Bình Đê hoàn thành giúp Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn khánh thành trước thời hạn 8 tháng.

Ở một vị trí khác trong hầm, thợ nổ mìn Trần Văn Hảo (quê Nghệ An) cho biết nghề nổ mìn trong hầm đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

“Mỗi loại địa chất có cách nạp thuốc, tính toán lượng nổ khác nhau. Chỉ cần sai sót nhỏ là hậu quả rất lớn” - anh Hảo nói.

Theo anh Hảo, nhiều công nhân làm việc liên tục trong lòng núi hàng tháng trời, sinh hoạt tạm bợ tại các lán trại gần công trường. "Vất vả nhưng ai cũng xác định đây là công trình lớn của đất nước, nên cố gắng bám trụ đến cùng” - anh chia sẻ.

Hầm đường bộ hiện đại

Đến thời điểm thông xe kỹ thuật, hầm Bình Đê được lắp đặt đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy và giám sát an toàn. Hệ thống chiếu sáng gồm 1.734 đèn, công suất từ 40 W đến 220 W, bố trí phù hợp để bảo đảm tầm nhìn cho phương tiện.

Bên trong hầm Bình Đê.

Hệ thống báo cháy tự động sử dụng cáp quang dò nhiệt, đầu báo cháy địa chỉ và nút ấn khẩn cấp, kết nối về trung tâm điều khiển.

Ngoài ra, hầm còn được trang bị hệ thống quạt phản lực, cảm biến giám sát chất lượng không khí, hệ thống cấp điện dự phòng và các lối thoát nạn theo quy chuẩn.

Theo đại diện đơn vị thi công, các hạng mục đều được kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ trước khi đưa vào vận hành.

Cổng hầm Bình Đê trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đến nay, hầm Bình Đê là hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và là hầm đường bộ lớn thứ ba cả nước, sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Việc hầm Bình Đê hoàn thành, thông xe kỹ thuật không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, mà còn đánh dấu nỗ lực lớn của các đơn vị thi công trong điều kiện địa hình, địa chất đặc biệt phức tạp, góp phần đưa tuyến cao tốc Bắc - Nam từng bước về đích theo kế hoạch.