Ấm áp chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động về quê đón Tết 07/03/2026 10:00

(PLO)- Những chuyến xe nghĩa tình dịp Tết Nguyên đán 2026 đã lăn bánh, đưa hàng nghìn công nhân, người lao động và sinh viên khó khăn về quê sum họp, lan tỏa hơi ấm sẻ chia từ TP.HCM đến nhiều tỉnh thành.

Tết Nguyên đán 2026, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” tiếp tục được tổ chức, hỗ trợ hàng nghìn công nhân, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Nam trở về quê đón Tết.

Không chỉ được trao tặng vé xe miễn phí, mỗi người, mỗi gia đình còn nhận thêm những phần quà Tết thiết thực. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, giúp người lao động vơi bớt gánh nặng chi phí, yên tâm trên hành trình về quê sum họp.

Tại các điểm xuất phát, hình ảnh những chuyến xe nối dài, những cái ôm tiễn đưa, nụ cười xen lẫn xúc động đã tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Đó không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình của sự sẻ chia, kết nối và hy vọng.

Chương trình đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn cho người lao động xa quê. Qua từng chuyến xe, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, làm nên những “sắc màu mới” đầy nhân văn của cuộc sống.

Bộ ảnh của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng gửi về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, ghi lại chân thực những khoảnh khắc xúc động trên hành trình ấy, nơi niềm vui đoàn viên bắt đầu từ những chuyến xe nghĩa tình.

Công nhân, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận vé xe về quê đón Tết. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Lễ tiễn chuyến xe mùa xuân đưa công nhân, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà cho người dân trước giờ lên xe. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Những chuyến xe nghĩa tình không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình của sự sẻ chia, kết nối và hy vọng. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Qua từng chuyến xe, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, làm nên những “sắc màu mới” đầy nhân văn của cuộc sống. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Niềm vui của người lao động trên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG