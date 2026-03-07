Ấm áp chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động về quê đón Tết

Tết Nguyên đán 2026, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” tiếp tục được tổ chức, hỗ trợ hàng nghìn công nhân, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Nam trở về quê đón Tết.
Không chỉ được trao tặng vé xe miễn phí, mỗi người, mỗi gia đình còn nhận thêm những phần quà Tết thiết thực. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, giúp người lao động vơi bớt gánh nặng chi phí, yên tâm trên hành trình về quê sum họp.
Tại các điểm xuất phát, hình ảnh những chuyến xe nối dài, những cái ôm tiễn đưa, nụ cười xen lẫn xúc động đã tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Đó không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình của sự sẻ chia, kết nối và hy vọng.
Chương trình đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn cho người lao động xa quê. Qua từng chuyến xe, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, làm nên những “sắc màu mới” đầy nhân văn của cuộc sống.
Bộ ảnh của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng gửi về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, ghi lại chân thực những khoảnh khắc xúc động trên hành trình ấy, nơi niềm vui đoàn viên bắt đầu từ những chuyến xe nghĩa tình.
Mời bạn đọc gửi ảnh dự thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (02-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.