Tây Ninh: 45 'Chuyến xe Công đoàn' đưa 1.915 lao động về quê đón Tết 13/02/2026 12:11

Sáng 13-2 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trong tiết trời se lạnh cuối năm, tại hai điểm khởi hành ở KCN Thuận Đạo mở rộng và KCN Trảng Bàng, 1.915 đoàn viên, người lao động rạng rỡ lên những “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” để về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Các chuyến xe Công đoàn sẵn sàng đưa đoàn viên về quê đón Tết. Ảnh: HUỲNH DU

Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức, đồng loạt 45 chuyến xe chất lượng cao, đưa 1.915 đoàn viên về các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây. Đây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện sum họp cùng gia đình mỗi dịp Tết đến.

Các gia đình công đoàn viên với hành lý tư trang sẳn sàng về quê đón Tết. Ảnh: HUỲNH DU

Từ sáng sớm, hàng ngàn công nhân tay xách nách mang, hành lý gọn gàng, ánh mắt ánh lên niềm vui. Chị Đỗ Thị Thoa (38 tuổi, đoàn viên công đoạn Công ty Đại Lục, phường Khánh Hậu) xúc động khi chuẩn bị lên xe về Thanh Hóa: Gần 10 năm chưa được ăn Tết tại quê nhà, năm nay chị đưa Chồng và hai con về quê ngoại ăn Tết, vì từ khi vào nam làm chủ yếu ăn Tết quê chồng ở Đồng Tháp.

Chị Đỗ Thị Thoa và con gái háo hức để lên xe về quê. Ảnh: HUỲNH DU

“Đây là lần đầu tiên tôi được tặng tấm vé nghĩa tình của Công đoàn, cả gia đình bốn người mới có dịp về quê ngoại. Lúc nhận vé, tôi mừng đến phát khóc vì cháu nhỏ mới 3 tuổi lần đầu tiên được về quê ngoại” chị Thoa nói.

Cùng chung niềm hạnh phúc, anh Nông Viết Đức (47 tuổi, quê Ninh Bình), công nhân KCN Long Hậu, cho biết anh vào làm công nhân ở trên địa bàn tỉnh Long An cũ 6 năm, năm nay anh cùng vợ con về quê đón Tết, đây là lần thứ 2 anh nhận vé xe 0 đồng để về quê. Giá xe về quê cuối tăng cao nên được hỗ trợ này anh rất vui mừng. “Được hỗ trợ miễn phí, tôi tiết kiệm được tiền mua quà cho cha mẹ. Thật sự rất cảm ơn Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ cho gia đình tôi và những anh em công nhân”, anh Đức bày tỏ.

Ông Trần Lê Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao biểu trưng chuyến xe công đoàn cho đoàn viên trước khi lên đường về quê. Ảnh: HUỲNH DU

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ phương tiện, chương trình còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Ông Trần Lê Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, đây là nhịp cầu tình thân, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với người lao động. Mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ chở người về quê, mà còn chở theo niềm tin, sự gắn bó để họ trở lại làm việc sau Tết với động lực mới.

Bức tranh chăm lo Tết năm nay tại Tây Ninh còn rộng lớn hơn. Theo LĐLĐ tỉnh, tổng kinh phí dành cho hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026 lên đến 101 tỉ đồng. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ gần 10 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 900 triệu đồng, phần còn lại từ quỹ công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa.

Các đại biểu và các công đoàn viên tại buổi lễ trao tặng vé "Chuyến xe công đoàn". Ảnh: HUỲNH DU

Cụ thể, 50.000 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đã được trao đến người lao động khó khăn. Bên cạnh đó, 26.400 voucher mua sắm tại bốn điểm cụm công nghiệp và 13.000 phiếu mua hàng trực tuyến trị giá 500.000 đồng/phiếu cũng được phân bổ kịp thời. Ngoài ra, 78 vé máy bay, 300 suất quà cho người lao động đi tàu hỏa về quê và 350 triệu đồng hỗ trợ các đồn, chốt dân quân tại 8 xã biên giới đã được triển khai.

Đặc biệt, với khoảng 1.100 đoàn viên không có điều kiện về quê, Công đoàn tỉnh tổ chức “Tết sum vầy”, “Bữa cơm tất niên” tại các khu nhà trọ, để mọi người đều cảm nhận không khí Xuân ấm cúng.

Các gia đình lên xe để bắt đầu chuyến hành trình về quê đón Tết. Ảnh: HUỲNH DU

Từ những chuyến xe nghĩa tình đến hàng chục ngàn suất quà thiết thực, chương trình chăm lo Tết của Công đoàn Tây Ninh đã khép lại một năm lao động bằng sự sẻ chia trọn vẹn. Những chuyến xe rời bến hôm nay không chỉ mở ra hành trình trở về quê hương, mà còn tô đậm thêm nét đẹp truyền thống nhân văn của tổ chức Công đoàn trong mỗi độ Xuân về.