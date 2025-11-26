Chuyến xe nghĩa tình của báo Pháp Luật TP.HCM đến với đồng bào miền Trung 26/11/2025 06:00

(PLO)- Những món quà bạn đọc gửi về báo Pháp Luật TP.HCM đã được tập kết và chuyển lên chuyến xe yêu thương, hướng về miền Trung ruột thịt.

Miền Trung oằn mình trong lũ dữ nhưng đồng bào không hề đơn độc. Những ngày qua, người dân TP.HCM liên tục gửi tấm lòng về báo Pháp Luật TP.HCM. Những món quà nghĩa tình ấy chính là điểm tựa, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ kiên cường vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng đồng bào miền Trung vượt qua gian khó

Sáng 25-11, ông Phạm Hoàng Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Wish, đã trực tiếp mang 300 chiếc áo mới đến trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM để kịp gửi theo chuyến xe cứu trợ sắp lăn bánh.

Trao gửi món quà thiết thực này, ông Việt tâm niệm mỗi chiếc áo không chỉ giúp giữ ấm thân nhiệt mà còn là hơi ấm của sự sẻ chia, đồng cảm gửi đến những gia đình đang gồng mình chống chọi với lũ dữ. “Mong bà con mặc vào sẽ thấy ấm hơn, bớt vất vả, vững lòng vượt qua những ngày gian khó” - ông Việt xúc động nhắn nhủ.

Những phần quà do bạn đọc gửi về báo Pháp Luật TP.HCM đang được tập kết và chuyển lên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: THẢO HIỀN

Tiếp nối những tấm lòng từ TP.HCM hướng về miền Trung, một nhóm doanh nghiệp cũng đã thông qua báo Pháp Luật TP.HCM gửi hơn 200 máy lọc nước UF và hơn 130 thùng nước suối cho bà con Phú Yên (cũ). Các doanh nghiệp tặng quà gồm: Công ty CP Công nghệ và Môi trường Asia hỗ trợ (150 máy lọc nước UF), Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phi Bằng (50 máy lọc nước UF), Công ty TNHH Hoàng Dương Ngân (130 thùng nước suối) và cá nhân ông Phùng Minh Tiến, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Wish (3 máy lọc nước UF, phương tiện vận chuyển)…

Số quà này thực sự thiết thực trong tình cảnh đồng bào miền Trung đang phải đối mặt với việc nước sông, suối có nguy cơ bị ô nhiễm; còn nước sinh hoạt nhiễm bẩn sau những trận mưa kéo dài…

Để giải tỏa nỗi lo thiếu nước sạch sau lũ, ông Hạ Viết Thiều (Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Môi trường Asia) đã kịp thời hỗ trợ bộ lọc và nước suối cho bà con. Những phần quà thiết thực này như lời động viên, khẳng định tinh thần luôn sát cánh, sẻ chia gian khó của TP.HCM với miền Trung thân yêu.

Qua cơn hoạn nạn, mới hiểu tận lòng nhau!

Hưởng ứng chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” của báo Pháp Luật TP.HCM, những ngày qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã gửi tiền cùng nhu yếu phẩm đến đồng bào miền Trung.

Thầy cô, phụ huynh, học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp đã quyên góp rất nhiều hàng hóa, thực phẩm nhờ báo sẻ chia với đồng bào.

Trong sáng 25-11, trường tiếp tục chuyển đến báo 74 thùng mì gói, 3 thùng nước suối, 7 thùng sữa, 35 bao gạo, 1 thùng lương khô, 11 túi quần áo, 100 chiếc mền, 5 áo phao cùng với 2 túi sách vở.

Trên những thùng mì, túi quà là những lời nhắn gửi thân thương “Sữa+đường+lương khô - đồng bào miền Trung cố lên”; Minh Hoàng 8/7 - thân gửi miền Trung thân yêu; Khánh Ngân 8/3 - Miền Trung cố lên - yêu quê mình nhiều”...

Số quà này thực sự thiết thực trong tình cảnh đồng bào miền Trung đang phải đối mặt với việc nước sông, suối có nguy cơ bị ô nhiễm; còn nước sinh hoạt nhiễm bẩn sau những trận mưa kéo dài…

Dịp này, Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa cũng nhờ báo chuyển đến học sinh vùng lũ những tập vở mới với hy vọng các em nhanh chóng được quay lại trường, tiếp tục việc học.

Những bài học đạo đức trong sách vở đã bước ra ngoài đời thực. Khi các em học sinh biết bớt đi phần quà vặt để sẻ chia, biết nắn nót viết lời động viên người lạ, đó chính là lúc “lòng nhau” được thấu hiểu trọn vẹn nhất.

Chiều muộn, khi chuyến xe hàng chuẩn bị lăn bánh, chúng tôi còn nhận được gần 100 túi quà là nhu yếu phẩm thiết yếu được gửi đến từ tập thể Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2, TP.HCM nhằm chia sẻ đến bà con vùng lũ.

Gian khó rồi sẽ qua nhưng hơi ấm từ những tấm lòng vàng này sẽ còn đọng lại mãi, trở thành sức mạnh để đồng bào ta dìu nhau đứng dậy, đất nước cất cánh, phồn vinh.•