Về nhà ở quê để nghỉ ngơi có phải đăng ký tạm trú không?

(PLO)- Nhiều người khi về quê thăm gia đình hoặc nghỉ ngơi vài ngày thường băn khoăn liệu có phải đăng ký tạm trú hay không.

Tôi đang làm việc tại TP.HCM nhưng thỉnh thoảng về quê thăm gia đình 1-2 ngày hoặc ở lại vài hôm rồi quay lại thành phố. Trong trường hợp này tôi có phải đăng ký tạm trú tại địa phương ở quê hay chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo quy định?

Bạn đọc Hồng Luyến (TP.HCM)

Hiện nay người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú bằng hình thức trực tuyến thay vì phải trực tiếp đến cơ quan công an. Ảnh: HUỲNH THƠ

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Từ quy định này có thể hiểu rằng nghĩa vụ đăng ký tạm trú chỉ phát sinh khi một người thực sự đến sinh sống tại địa phương khác trong thời gian từ đủ 30 ngày trở lên.

Do đó, trong trường hợp một người chỉ về quê thăm gia đình, nghỉ ngơi hoặc chơi trong thời gian ngắn, chẳng hạn vài ngày hoặc vài tuần rồi quay trở lại nơi ở thường trú, thì chưa đáp ứng điều kiện về thời gian theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, trường hợp về quê chơi trong khoảng thời gian dưới 30 ngày sẽ không thuộc diện phải đăng ký tạm trú.

Tuy nhiên căn cứ Điều 30 Luật Cư trú, trường hợp này bạn phải thông báo lưu trú, cụ thể như sau:

Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.