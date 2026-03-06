Từ vụ án Xôi Lạc TV: Chỉ xem phim, bóng đá trên web lậu thì có vi phạm? 06/03/2026 15:39

(PLO)- Vụ triệt phá đường dây vận hành website Xôi Lạc TV cho thấy nhiều rủi ro pháp lý liên quan đến hành vi phát sóng bóng đá lậu, quảng bá cá cược và tham gia đánh bạc trên mạng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cơ quan công an đã triệt phá đường dây vận hành hệ thống website Xôi Lạc TV chuyên phát sóng lậu các giải thể thao quốc tế và điều hướng người dùng đến các nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bên cạnh trách nhiệm của những người trên thì một vấn đề khác rất được quan tâm đó là: Những người đã xem các trận đấu trên các kênh lậu có vi phạm gì hay không, đồng thời việc truy cập vào các web lậu có rủi ro gì về an ninh mạng?

Cơ quan điều tra bắt quả tang các đối tượng. Ảnh: CA.

Chỉ xem thì không bị xử lý

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo quy định của BLHS, việc thu tín hiệu các chương trình truyền hình có bản quyền rồi phát lại trên Internet để thu lợi là hành vi xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Tùy mức độ mà có thể bị xử lý hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Như vụ việc tại hệ thống kênh Xôi lạc TV, công an đã khởi tố nhiều đối tượng.

Với người chỉ truy cập hoặc xem nội dung trên các trang web phát sóng lậu, theo Luật sư Sơn hiện nay chưa có quy định xử phạt, vì pháp luật chủ yếu xử lý các cá nhân, tổ chức vận hành, phát sóng, cung cấp hoặc khai thác trái phép nội dung có bản quyền.

Tuy nhiên, việc truy cập các trang web phát sóng lậu này đồng nghĩa với việc tiếp cận nguồn nội dung vi phạm bản quyền, trong một số trường hợp nếu người dùng tải xuống, chia sẻ hoặc phát tán lại nội dung lậu thì có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời có thể tiềm ẩn rủi ro về mã độc, lừa đảo hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: NVCC

Dù vây, luật sư cũng lưu ý trường hợp người xem tham gia vào các hoạt động đánh bạc trái phép thì qua quá trình điều tra xác minh và mở rộng điều tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm cơ quan công an có thể xử lý hình sự về tội đánh bạc.

Theo đó, người tham gia đánh bạc trái phép với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự và đối diện với mức hình phạt tới 7 năm tù (Điều 321 BLHS); đồng thời, có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đánh bạc qua mạng có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc lừa đảo trực tuyến

Luật sư cũng khuyến cáo, để tránh các rủi ro pháp lý và an toàn thông tin, mỗi người dân nên xem bóng đá hay phim ảnh trên các nền tảng có bản quyền hợp pháp như các dịch vụ truyền hình hoặc ứng dụng được cấp phép.

Không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; không chia sẻ, livestream hoặc phát lại các trận đấu khi chưa được phép của chủ sở hữu bản quyền; không nên truy cập, chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh, vi phạm bản quyền.

Đặc biệt, cảnh giác với quảng cáo, đường link lạ trên các trang web xem bóng đá miễn phí. Phần lớn các website này hoạt động không chính thức, thường chứa nhiều quảng cáo, pop-up hoặc liên kết dẫn đến các trang cá cược. Người truy cập có thể rơi vào các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Khi phát hiện các đối tượng, trang web phát sóng bóng đá trái phép và quảng cáo, tổ chức đánh bạc, cá độ tương tự, hãy nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý.