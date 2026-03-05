Hai vợ chồng hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa, 'rửa' hơn 9,3 tỉ đồng 05/03/2026 16:45

(PLO)- Các bị cáo đã thực hiện nhiều giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền 9,3 tỉ đồng có được từ hoạt động hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa.

Ngày 5-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh (41 tuổi, ngụ Hải Dương) 11 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt 17 năm tù theo bản án trước đó, bị cáo Chinh phải chấp hành 28 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Chăm (vợ bị cáo Chinh) 9 bị phạt năm tù, bị cáo Bùi Văn Bản (cháu ruột của bị cáo Chinh) bị phạt 10 năm tù - cùng về tội rửa tiền.

Hai bị cáo Bùi Văn Bản (bìa trái) và Trương Văn Chinh tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 45, ngày 5-5-2022, Thủy Đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn xã Cần Giờ, TP.HCM, phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát lậu.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ cũ).

Quá trình điều tra, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 22 bị can về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30-8-2024, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên án đối với 22 bị cáo. Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chinh 18 năm tù về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và đưa hối lộ; Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản mỗi bị cáo 11 năm tù về tội rửa tiền.

Ngày 28-2-2025, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án và tuyên xử phạt 20 bị cáo. Đồng thời, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với tội rửa tiền về hành vi phạm tội của 2 bị cáo Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản do bỏ lọt hành vi phạm tội của bị cáo Trương Văn Chinh.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Trương Văn Chinh là người tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa.

Trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội, Chinh đã sử dụng tài khoản Ngân hàng đứng tên Nguyễn Thị Chăm để giao dịch mua bán, nhận tiền bán cát khai thác trái phép và thanh toán tiền thuê tàu.

Rạng sáng 6-5-2022, sau khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, do lo sợ bị phát hiện liên quan đến sự việc, Chinh đã chuyển tiền có nguồn gốc phạm tội từ hoạt động khai thác cát trái phép với tổng số tiền 2,9 tỉ đồng đến tài khoản của Nguyễn Thị Chăm. Lúc này, tổng cộng số dư trong tài khoản của Chăm là 6,4 tỉ đồng.

Thực hiện yêu cầu của Chinh, Chăm và Bùi Văn Bản chuyển toàn bộ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội sang tài khoản khác để che giấu tránh bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ. Tổng số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội được dịch chuyển qua tài khoản của Bùi Văn Bản là 9,3 tỉ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chinh, Bùi Văn Bản dùng số tiền để chi trả tiền thuê tàu, các chi phí liên quan đến hoạt động khai thác cát và rút tiền mặt trả lại cho Chăm cất giữ khi Chinh bị bắt.

Hành vi nộp tiền mặt vào tài khoản, chuyển khoản thanh toán và rút tiền mặt của các bị cáo nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, cản trở việc xác minh bản chất thực sự và sự di chuyển của dòng tiền.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng và tính minh bạch của nền kinh tế, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo HĐXX, sau khi biết các tàu hút cát bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ, Trương Văn Chinh đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thị Chăm, Bùi Văn Bản thực hiện chuỗi hành vi chuyển dịch tài sản nhằm tẩu tán và hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội.

HĐXX cho rằng, hành vi nộp tiền mặt vào tài khoản, chuyển khoản thanh toán và rút tiền mặt của các bị cáo là các hành vi tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, cản trở việc xác minh bản chất thực sự và sự di chuyển của dòng tiền.

Theo HĐXX, cáo trạng của VKSND TP.HCM truy tố các bị cáo Trương Văn Chinh, Nguyễn Thị Chăm, Bùi Văn Bản về tội rửa tiền là đúng người, đúng tội.