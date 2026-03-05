Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng sắp hầu tòa vụ nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng 05/03/2026 17:00

(PLO)- Chủ doanh nghiệp lợi dụng mối quan hệ với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo khác trong vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có: ông Phạm Đức Long, Lưu Hoàng Tuấn, bà Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Thúy Hằng- kiểm sát viên.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Văn Thắng cùng các bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4), Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban 1, 2, 4 và 8 của Bộ NN&PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Dân đã có nhiều sai phạm.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT (trước khi sắp xếp), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Các bên đã thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, phục vụ việc lập hồ sơ, báo cáo tài chính.

Hành vi này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỉ đồng.

Quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty con trong cùng hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 99 tỉ đồng.

Với vai trò là Thứ trưởng, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận của ông Dân hơn 4,5 tỉ đồng để chỉ đạo ông Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỉ đồng.

Sau khi được ông Nguyễn Văn Dân liên hệ, nhờ tác động, ông Nghị đã thỏa thuận với bị cáo Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng hai gói thầu số 13 và 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỉ đồng.

Ông Nghị còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân, trúng gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Trần Tố Nghị đã nhiều lần nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Dân, với tổng số 13 tỉ đồng.