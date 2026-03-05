VKSND Khu vực 3 - TP.HCM ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội 05/03/2026 14:40

(PLO)- Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong việc sớm phát hiện hành vi xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công.

Ngày 5-3, VKSND khu vực 3 - TP.HCM tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công với UBND 11 phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5, quận 6, quận 11.

Quang cảnh buổi ký lễ kết quy chế phối hợp. Ảnh: SONG MAI

Tại hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Huỳnh Thị Ngọc Hoa cho biết Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội là bước tiến mới trong chính sách pháp luật, nhằm mở rộng việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích công trong hoạt động tố tụng dân sự.

Theo bà Hoa, việc giao cho VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ người yếu thế, lợi ích công là chủ trương quan trọng, góp phần bảo đảm cơ chế bảo vệ pháp luật của Nhà nước được thực hiện hiệu quả hơn.

Trong đó, TP.HCM là một trong sáu tỉnh, thành phố được thí điểm thực hiện Nghị quyết 205. TP.HCM đã xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn, thiết thực khi hướng đến bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Huỳnh Thị Ngọc Hoa. Ảnh: SONG MAI

"Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các phường và các công ty dịch vụ trong việc cùng VKS khu vực 3 - TP.HCM triển khai thực hiện, đưa tinh thần của Nghị quyết 205 đến từng khu phố, từng người dân, để việc thực hiện nghị quyết được thuận lợi, hiệu quả" - bà Hoa nói.

Theo Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Ngọc Hoa, việc ký kết quy chế phối hợp nhằm quy định rõ cơ chế thực hiện, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên, tạo điều kiện việc triển khai Nghị quyết 205 được hiệu quả.

Sau khi ký kết quy chế, các đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phối hợp khi phát hiện các vụ việc liên quan để quy chế đi vào thực tiễn đời sống.

﻿ Ông Hồ Văn HòaViện trưởng VKSND khu vực 3 - TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Tiếp thu ý kiến, ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND khu vực 3 - TP.HCM khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết 205 không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yêu cầu thực tiễn cấp thiết tại địa phương.

"Việc ký kết quy chế đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện vi phạm, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định điều kiện khởi kiện, cũng như trong quá trình giải quyết vụ án. Bảo đảm đúng thẩm quyền, không chồng chéo nhưng vẫn hiệu quả, thực chất" - ông Hòa nói.

Chủ tịch UBND 11 phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường và Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5, quận 6, quận 11 ký quy chế phối hợp với VKS khu vực 3 - TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Ông Hồ Văn Hòa cũng cho biết, quy chế đã thể hiện tính chủ động trong việc tiếp nhận thông tin từ cơ sở. Phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong việc sớm phát hiện hành vi xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công. Bảo đảm mọi thông tin được xử lý đúng thời hạn, đúng quy định, khách quan, thận trọng và chặt chẽ.