VKSND Khu vực 10 - TP.HCM ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205 04/02/2026 18:03

(PLO)- Theo VKSND Khu vực 10 - TP.HCM, việc ban hành quy chế phối hợp là yêu cầu cấp thiết và tăng cường trách nhiệm của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, phường trên địa bàn trong việc thực hiện Nghị quyết 205/2025.

Ngày 4-2, VKSND Khu vực 10 - TP.HCM chủ trì buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện thí điểm viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; giữa VKSND Khu vực 10 - TP.HCM, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, phường trên địa bàn.

Lễ ký kết quy chế có đại diện lãnh đạo VKSND Khu vực 10 - TP.HCM, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, phường trên địa bàn. Ảnh: SONG MAI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhã, Viện trưởng VKSND Khu vực 10 - TP.HCM, cho biết Nghị quyết 205/2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích công; hướng tới mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng và nhân văn.

Ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, VKSND Khu vực 10 - TP.HCM đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và nhanh chóng triển khai Nghị quyết đi vào thực tiễn.

Tại Điều 9 Nghị quyết 205/205 đã quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các nội dung của việc thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự công ích.

"Việc ban hành quy chế phối hợp là yêu cầu cấp thiết và là căn cứ quan trọng nhằm bảo đảm cho VKS nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác trong việc xác minh, thu thập chứng cứ để phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện Nghị quyết 205. Tăng cường trách nhiệm của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, phường trong bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công" - ông Nguyễn Thanh Nhã nói.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Viện trưởng VKSND Khu vực 10 - TP.HCM. Ảnh: KIÊN NHẨN

Viện trưởng VKSND Khu vực 10 - TP.HCM cho biết quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 19 Điều. Trong đó, nội dung phối hợp sẽ được quy định từ Điều 6 đến Điều 17 của quy chế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Thúy Hằng, Trưởng Phòng Kiểm sát án dân sự, VKSND TP.HCM, nhìn nhận VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công là nhiệm vụ mới, có tính chất đặc thù của VKSND.

Bà Hằng cho biết trên thực tế xảy ra nhiều hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật; xâm hại môi trường và lợi ích công khó phát hiện. Các chủ thể bị xâm hại thường không có đủ điều kiện hoặc không dám đứng ra khởi kiện.

Bà Hà Thị Thúy Hằng, Trưởng Phòng Kiểm sát án dân sự, VKSND TP.HCM. Ảnh: KIÊN NHẨN

Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ quan, tổ chức xã hội ở cơ sở là hết sức quan trọng trong việc phát hiện, phản ánh và đồng hành cùng VKS để bảo vệ nhóm dễ tổn thương và lợi ích công. Đây cũng là những cơ quan, đơn vị gần dân, sát dân và kịp thời thông tin, phản ánh trung thực những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội...