VKSND Khu vực 10 - TP.HCM quán triệt thực hiện nghị quyết VKS khởi kiện vụ án dân sự công ích 04/09/2025 18:59

(PLO)- VKSND Khu vực 10 - TP.HCM đã có bản thông báo dán ở trụ sở và UBND 10 xã, phường trên địa bàn để người dân kịp thời nắm bắt thông tin Nghị quyết 205 về việc VKS khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Ngày 4-9, VKSND Khu vực 10 - TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 205 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công và Ký kết quy chế phối hợp giữa VKSND Khu vực 10 và công an cấp xã trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Phòng Kiểm sát án dân sự VKSND TP.HCM - bà Hồ Thị Thanh Hương đã triển khai và giải đáp các thắc mắc liên quan đến Nghị quyết số 205.

Theo đó, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết gồm các quy định về quy định cụ thể về các nhóm dễ bị tổn thương; lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước; các trường hợp VKS khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự công ích...

Phó Trưởng Phòng Kiểm sát án dân sự VKSND TP.HCM Hồ Thị Thanh Hương triển khai Nghị quyết số 205. Ảnh: SONG MAI

Bàn về Nghị quyết 205, ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt, TP.HCM, đánh giá đây nhiệm vụ chính trị quan trọng, sứ mệnh lịch sử của ngành kiểm sát trong kỷ nguyên mới.

Trong thời gian tới, VKSND Khu vực 10 cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức để tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của VKS trong việc khởi kiện đến nhóm dễ bị tổn thương; kịp thời đề xuất giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cũng tại hội nghị, VKSND Khu vực 10 - TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp giữa với công an cấp xã trên địa bàn trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra vụ án hình sự theo thẩm quyền khi được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ủy quyền, phân công.

VKSND Khu vực 10 - TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp giữa với công an cấp xã trên địa bàn. Ảnh: SONG MAI

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa VKSND Khu vực 10 và công an cấp xã; điều tra viên là Trưởng hoặc Phó trưởng công an xã trên địa bàn thuộc thẩm quyền kiểm sát trong tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra vụ án hình sự.

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Sang đánh giá cao khi VKS khu vực sáp nhập đã xây dựng được quy chế phối hợp, quán triệt Nghị quyết 205. Việc xây dựng quy chế là hết sức cần thiết, kịp thời để các xã, phường ở khu vực phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thanh Sang đề nghị VKSND Khu vực 10 cần phát huy hơn nữa phương pháp đưa Nghị quyết 205 vào thực tiễn cuộc sống, đến được từng ngõ, ngách, khu phố, từng nhà dân... Từ đó, tạo nguồn để VKS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được Quốc hội giao phó.

Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Bùi Xuân Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Phát biểu chỉ đạo, Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Bùi Xuân Thái đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của VKSND Khu vực 10 và công an cấp xã trong việc xây dựng quy chế.

Ông Bùi Xuân Thái cho biết, Nghị quyết 205 đã trao thẩm quyền cho VKS bảo vệ dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công đây là bước tiến quan trọng. VKSND Khu vực 10 phải tiếp tục quán triệt để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết này.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Viện trưởng VKSND Khu vực 10 - TP.HCM Nguyễn Thanh Nhã mong sẽ nhận được sự ủng hộ cấp ủy, chính quyền địa phương... trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 205 và thực hiện quy chế phối hợp.