Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM luôn hướng về trẻ em 10/01/2026 15:51

(PLO)- Theo luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Chi hội luôn hướng về trẻ em, những đứa trẻ cần được bảo vệ bằng trách nhiệm của người lớn, bằng pháp luật và bằng lương tâm.

Sáng qua (8-1), Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức buổi tổng kết và gặp mặt cuối năm 2025.

Theo báo cáo, năm 2025, Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động như trực tư vấn thường xuyên tại trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, tuyên truyền pháp luật thông qua các phiên tòa giả định, tham gia tố tụng. Cạnh đó, Chi hội còn tham gia giải quyết các tranh chấp không thông qua tố tụng như việc xem xét kỷ luật học sinh tại hai trường.

Bà Mai Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ TP.HCM, trao giấy khen cho các luật sư. Ảnh: YC

Về hoạt động thiện nguyện, Chi hội đã trao nhà nhân ái, xe đạp và học bổng cho học sinh Trường tiểu học An Hiệp, tỉnh Phú Yên cũ; trao 50 phần quà cho học sinh hai trường học ở xã Kim Long và xã Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); trao 55 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi tổng kết, bà Mai Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ TP.HCM, biểu dương Chi hội đã đồng hành cùng Hội, biểu dương tổ trực tư vấn pháp lý luôn lặng lẽ lắng nghe phản ánh của những người yếu thế, tổ tuyên truyền, đặc biệt là mô hình phiên tòa giả định.

Bà Mai còn biểu dương các luật sư đã tham gia vào các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm như như vụ các chú tiểu bị xâm hại ở Đà Lạt, vụ cha ruột hiếp dâm con gái ở TP.HCM. Các luật sư đã nhiệt huyết giúp đỡ và bảo vệ cho đối tượng là trẻ em.

Với những kết quả trên, bà Mai cảm ơn và chúc cho Chi hội luật sư khỏe mạnh, tiếp tục bảo vệ cho trẻ em và những người yếu thế trong xã hội.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, trao quà cho các em học sinh. Ảnh: YC

Về hoạt động chuyên môn, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết trong năm 2025, Chi hội đã duy trì công tác tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí một cách đều đặn, bền bỉ; triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật, phiên tòa tuyên truyền, báo cáo viên đến hàng nghìn học sinh tại nhiều địa phương.

Đồng thời, Chi hội đã tham gia nhiều vụ việc tố tụng phức tạp, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến xâm hại, bạo lực trẻ em, tranh chấp quyền nuôi con và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người yếu thế.

Phiên tòa giả định do Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức. Ảnh: YC

Theo ông Thanh, suốt năm qua, có những luật sư trực tiếp tham gia tư vấn, tuyên truyền, tố tụng; có những luật sư luôn dõi theo, động viên, hỗ trợ tinh thần và cả vật chất cho hoạt động chung của Chi hội. Chi hội không bỏ sót ai và không quên bất kỳ sự đóng góp nào, dù là nhỏ nhất.

Trao thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Ảnh: YC

“Chúng tôi gặp nhau ở những tấm lòng cùng hướng về trẻ em, hướng về những đứa trẻ cần được bảo vệ bằng trách nhiệm của người lớn, bằng pháp luật và bằng lương tâm” - luật sư Đỗ Ngọc Thanh nói.