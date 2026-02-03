Cựu chủ tịch Tổng công ty Xi măng Việt Nam lãnh 13 năm tù 03/02/2026 17:08

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam - Vicem) 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 3-2, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam - Vicem), bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu tổng giám đốc Vicem) cùng các bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; bị cáo Nguyễn Ngọc Anh 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

11 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm 6 tháng tù theo các tội danh bị truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn, đúng đắn trong hoạt động vốn của các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, các bị cáo cũng xâm phạm đến công tác đấu thầu, tính đúng đắn, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu thầu.

Hành vi của các bị cáo gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn, hơn 381 tỉ đồng. HĐXX cũng đánh giá các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ...

Trong vụ án này, HĐXX xác định bị cáo Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án.

Bị cáo Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỉ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỉ đồng.

Theo HĐXX, xét nguyên nhân, mục đích, động cơ phạm tội, các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang. Quá trình xét hỏi và các tài liệu điều tra thể hiện các bị cáo không có mục đích tư lợi, vụ lợi.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: Hoàng Huy

Các bị cáo tin tưởng vào vốn tự có của doanh nghiệp và sự vực dậy của nền kinh tế nên thực hiện triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các bị cáo cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, lập dự án đầu tư không đúng thực tế.

Hệ lụy mà chính các bị cáo đã thừa nhận là đến nay dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Theo hồ sơ vụ án, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước, trong quá trình đầu tư dự án "Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), các bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế; không thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; lập dự án không đúng thực tế, dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Dự án khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành phần thô, cất nóc rồi dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay chưa thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 "Thi công tường vây và cọc khoan nhồi", các bị can Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long thông đồng với Đỗ Đình Thu, thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán gói thầu. Từ đó, các bị can chỉ đạo cung cấp hồ sơ mời thầu cho Công ty ECON để lập khống hồ sơ dự thầu, đảm bảo trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần thanh toán, bị can Đỗ Đình Thu đã chuyển lại tiền cho Dư Ngọc Long, tổng số tiền là hơn 3,2 tỉ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỉ đồng.