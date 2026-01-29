Ám hiệu đặc biệt trong vụ cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM nhận hối lộ hơn 60 lần 29/01/2026 09:05

(PLO)- Cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM giúp sếp nhận tiền hối lộ khai đã cẩn thận ghi rõ ngày nào nhận của người nào bao nhiêu tiền nhưng sau này, tủ bị phá và cuốn sổ không còn.

Ngày 29-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ cùng 21 bị cáo khác về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, ông Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Lộc trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ 47 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Phạm Văn Chuân, cựu nhân viên của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM cũng bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Chuân là người giúp ông Lộc nhận tiền từ Công ty Sơn Lâm dù biết rõ đây là tiền đưa, nhận hối lộ.

Tổng cộng, bị cáo Chuân đã nhận số tiền hơn 46 tỉ đồng và bị cáo buộc có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lộc.

Trả lời HĐXX chiều 28-1, bị cáo Phạm Văn Cách khai trước khi đấu thầu có gặp bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc và Phạm Văn Chuân ở Hà Nội để đàm phán trước về vấn đề chi hoa hồng.

Theo lời khai của ông Cách thì bị cáo Lộc yêu cầu trúng thầu phải chi 20-25%. Bị cáo Cách đồng ý với tỷ lệ này để đảm bảo việc trúng thầu, bán được hàng và được bệnh viện thanh toán đúng hạn, như "thông lệ" tại các bệnh viện còn lại trong vụ án.

Ông Cách không chuyển tiền trực tiếp mà sử dụng tài khoản của vợ, con trai, con dâu để chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo Chuân. Nguyên nhân là do hạn chế mang tiền mặt khi đi máy bay nên thường kết hợp cả chuyển khoản và giao dịch trực tiếp.

Địa điểm đưa tiền thường là ở khách sạn, quán cà phê hay trong các lần ông Lộc ra Hà Nội công tác, họp hành hoặc chuẩn bị đi miền núi làm từ thiện.

Về việc sử dụng tiền, ông Cách không biết ông Lộc dùng tiền làm gì nhưng được giao hẹn bán được hàng thì phải chi tiền để ông Lộc đi làm từ thiện và nói cứ thi thoảng vài tỉ.

Bị cáo Phạm Văn Chuân chân bị thương được tòa cho ngồi trả lời. Ông Chuân nói chỉ là nhân viên làm thuê, sếp sai gì làm đúng như thế, không được đồng nào.

Ông Chuân khai có nghề massage, bấm huyệt giỏi nên ông Lộc tin tưởng cho làm trợ lý, hay cho đi công tác cùng. Những lần nhận đi gặp ông Cách đều làm theo chỉ đạo của viện trưởng, được dặn đây là tiền "đi công tác xã hội".

Ông Chuân nói sau khi bị cáo Cách rời đi bị cáo Lộc xuống phòng mình lấy tiền ngay. Bản thân ông không hưởng một đồng nào.

Bị cáo cẩn thận còn ghi vào cuốn sổ nhật ký ngày nào nhận của người nào bao nhiêu tiền rõ ràng. Nhưng sau một thời gian bị cáo ốm, nghỉ ở nhà, lên văn phòng đã thấy tủ bị phá và cuốn sổ không còn.

Khi giao nhận tiền, ông Chuân và ông Cách sẽ dùng từ “tấn” để làm ám hiệu thay cho tử “tỉ”. Ví dụ, với 2 tỉ đồng, ông Chuân sẽ nhắn: "Tôi đã chuyển cho anh Lộc 2 tấn, anh gọi cho anh Lộc đi".

Sau đó, ông Cách gọi điện và có lần ông Lộc nghe, có lần không nghe nhưng đều trả lời đã nhận đủ số “tấn”.

Về 61 lần nhận tiền hối lộ giúp sếp, ông Chuân thừa nhận, tuy sếp nói là tiền đi làm từ thiện nhưng số lượng tiền rất lớn trong thời gian dài thì bị cáo có lờ mờ đoán ra đây là tiền mập mờ không chính đáng, liên quan việc công ty Sơn Lâm bán dược liệu cho viện.