Đang xét xử vụ cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỉ đồng 27/01/2026 10:59

(PLO)- Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng...

Ngày 27-1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án liên quan bảo hiểm y tế.

Vụ án có 23 bị cáo, bị xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Cách, Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm), Nguyễn Mạnh Quyền, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại và bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị xét xử về tội nhận hối lộ.

13 bị cáo khác từng là lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế bị xét xử tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, để Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Cách đã phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo đã hối lộ tổng cộng 71,1 tỉ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Bị cáo Cách còn cùng Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với BHXH tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Từ ngày 26-3-2020 đến ngày 28-4-2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị là 55 tỉ đồng. Trong đó, có 86 hóa đơn xuất khống để hợp thức số thuốc không có hóa đơn chứng từ mà LanQ đã mua của Công ty CQB.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Hoàng Huy

Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỉ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỉ đồng từ việc mua bán thuốc. Trong đó, bị cáo Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Trong vụ án, nhằm được BHXH tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim, kế toán trưởng Công ty LanQ đưa tiền cho bị cáo Thân Đức Lại. Từ quý 1-2017 đến tháng 4-2021, bị cáo Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 triệu đến 60 triệu đồng/quý cho bị cáo Lại.

Việc đưa tiền diễn ra tại phòng làm việc của bị cáo Lại ở trụ sở BHXH tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý, thường vào các ngày mùng 5-6 của tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm. Thời gian đưa tiền trùng với lúc gửi mẫu đề nghị thanh toán. Tổng cộng, ông Lại đã nhận 700 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền, bị cáo Lại chỉ đạo các trưởng phòng tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá trình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí. Từ chỉ đạo này, nhiều lần Công ty LanQ được giải ngân khi chưa có biểu mẫu và có hai lần được đề nghị giải ngân tạm ứng vượt quá 80% quy định.

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ ông Phạm Văn Cách.

Việc nhận hối lộ của ông Lộc được xác định là để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.